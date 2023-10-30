4 شهداء فلسطينيين خلال اقتحام جنين ومخيمها

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، الاثنين، استشهاد الشابين وئام إياد حنون (27 عاما)، وموسى خالد جبارين من مخيم جنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، لترتفع حصيلة العدوان على جنين ومخيمها، إلى أربعة شهداء.

وكان مدير مستشفى جنين الحكومي، أعلن الليلة، استشهاد شابين برصاص الاحتلال هما: أمير عبد الله شربجي متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، ونورس إبراهيم بعجاوي (28 عاما).

وأصيب 9 آخرون على الأقل، خلال المواجهات المندلعة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، الليلة، مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من محاور عدة برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيّرة فوق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.

ونقلت مركبات الإسعاف 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة إلى مستشفى جنين الحكومي، واقتحمت جرافة الاحتلال المستشفى وهدمت جزءا من جداره الخارجي.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال دعست شابا بمركبة عسكرية، وتم نقله إلى مستشفى ابن سينا، كما أصيب شابان بالرصاص الحي نقلا إلى مستشفى الرازي.

وأكد مصدر أمني، أن طائرة مسيّرة أطلقت صاروخا على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل، إضافة إلى إطلاق الطائرات المسيّرة صواريخ عدة داخل المخيم.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أن جرافات الاحتلال جرفت الشوارع والبنية التحتية في شوارع مدينة جنين، والشوارع المؤدية إلى المخيم ووضعت سواتر ترابية، في محاولة لعزل المخيم عن المدينة، ودمرت عددا من المحال التجارية على أطراف الشوارع، كما دمرت جرافة الاحتلال دوار القوس وهو مدخل المخيم، وكذلك دوار الشهداء "الحصان" ونقلته عبر آلياتها العسكرية.

وقالت إن قوات الاحتلال أخلت ثلاث بنايات سكنية في أطراف المخيم من سكانها بشكل كامل، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، كذلك أخلت حي الزهراء المحاذي للمخيم وحولوا سكانه إلى دروع بشرية.

وأضافت أن قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت أهالي المنازل في أطراف المخيم بإخلائها، مهددة بضربها، في الوقت الذي قطعت فيه الكهرباء عن معظم منازل المخيم وأطرافه، وأطلقت كلابها البوليسية داخل أزقة المخيم.

ولفتت النظر إلى أن جرافات الاحتلال العسكرية تعمدت تحطيم عدد من مركبات الفلسطينيين، كما استولت قوات الاحتلال على مركبتين.

وأَضافت أن قوات الاحتلال سحبت مركبة من ساحة مستشفى ابن سينا، وفجرتها بالكامل، فيما تمكنت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المحلات التي فجرها الاحتلال، لإطفاء النيران المشتعلة فيها.