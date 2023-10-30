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شراذم الاحتلال تقصف موقعين عسكريين في سوريا

10/30/2023 2:22:55 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال التلفزيون الرسمي السوري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت موقعين للجيش في درعا جنوبي البلاد.

يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت في الأيام القليلة الماضية مطاري دمشق وحلب ومواقع عسكرية، بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه“إسرائيل”.

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