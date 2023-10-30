شراذم الاحتلال تقصف موقعين عسكريين في سوريا
التاريخ
10/30/2023 2:22:55 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قال التلفزيون الرسمي السوري إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت موقعين للجيش في درعا جنوبي البلاد.
يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت في الأيام القليلة الماضية مطاري دمشق وحلب ومواقع عسكرية، بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه“إسرائيل”.
MENAFN30102023000151011027ID1107327066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.