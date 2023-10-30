إسرائيل تطالب السلطات الروسية بحماية المواطنين الإسرائيليين واليهود

دعت إسرائيل السلطات الروسية يوم الأحد إلى حماية رعاياها، بعد سلسلة من الأحداث المعادية لليهود.

وفي وقت سابق، اقتحمت مجموعة من الأشخاص مطار محج قلعة في جمهورية داغستان جنوبي روسيا بعد هبوط طائرة قادمة من تل أبيب.

وجاء في بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزارة الخارجية أن "إسرائيل تتوقع من السلطات القانونية الروسية أن تضمن سلامة جميع الرعايا الإسرائيليين واليهود أينما كانوا وأن تتخذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب وضد التحريض الجامح الموجه ضد اليهود والإسرائيليين".

وذكر البيان أن "دولة إسرائيل تراقب بأقصى قدر من الاهتمام محاولات الإضرار بالمواطنين الإسرائيليين واليهود في أي مكان"، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل مراقبة الأحداث في داغستان.

وقال البيان أيضا إن سفير إسرائيل لدى روسيا ألكسندر بن تسفي كان يعمل مع السلطات الروسية "لتأمين سلامة اليهود والإسرائيليين في المكان".

يشار إلى أنه في داغستان ذات الأغلبية المسلمة في القوقاز، اقتحم عشرات الأشخاص مطار محج قلعة. وبحسب تقارير إعلامية، ردد المتظاهرون شعارات معادية للإسرائيل ولوحوا بالأعلام الفلسطينية.

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يهتفون "الله أكبر". وتم إغلاق المطار مؤقتا وتم تحويل الرحلات القادمة إلى مطارات أخرى.

وذكرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أنه تم عزل الركاب الإسرائيليين وتأمينهم داخل المطار بعد الحادث الذي وقع في داغستان. ووفقا للتقارير، كانت الخطة هي نقلهم جوا مباشرة إلى موسكو.

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