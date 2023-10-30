"جي 7" يؤكدون ثباتهم على تعزيز التجارة الدولية "الحرة والعادلة"

(MENAFN
) خلال اجتماعهم في نهاية الأسبوع في أوساكا، غرب اليابان، أكد وزراء التجارة في مجموعة الدول السبع "جي 7" الذين يمثلون دولًا صناعية رئيسية، التفاني الثابت لديهم في تعزيز التجارة الدولية "الحرة والعادلة". وفعلوا ذلك من خلال التعبير عن قلقهم إزاء العقبات المشتبه بها في الساحة العالمية التي يمكن أن تكون من صنع روسيا والصين، مع التعبير عن مخاوفهم أيضًا من تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط.
كما أكدت مجموعة الدول السبع، التي تتألف من فرنسا واليابان والولايات المتحدة وكندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، "الحاجة الأساسية للمنافسة العادلة في العلاقات التجارية الدولية". وشددوا على أهمية بناء نظام تجارة حرة وعادلة يستند إلى سيادة القانون. لقد كانت المجموعة دائمًا ناصرة لبيئة تجارة دولية مفتوحة وعادلة، وتسعى جاهدة للحفاظ على هذا الرؤية وحمايتها.
كذلك واجهت روسيا، التي كانت عضوة في مجموعة الثمانية "جي 8" حتى تعليق عضويتها في سنة 2014، انتقادات من وزراء مجموعة الدول السبع خلال الاجتماع. وأعربوا عن "الأسف والاستنكار" لأفعال روسيا، مشددين بشكل خاص على تدمير بنية التصدير الحبوب الأوكرانية. وانتقدت مجموعة الدول السبع موسكو على رفضها في يوليو تجديد اتفاق يسمح لكييف بتصدير مواردها الحبوبية الحيوية، قرار يحمل تداعيات كبيرة على الأمان الغذائي. بالإضافة إلى ذلك، شملت أفعال روسيا قصف بنية الحبوب والموانئ في أوكرانيا، مما زاد من تفاقم الوضع.
في حين يؤكد الموقف القوي لمجموعة الدول السبع من التجارة الحرة والعادلة، إلى جانب قلقهم إزاء عراقيل التجارة العالمية واستجابتهم لمسألة الحبوب الأوكرانية، التزام المجموعة بالمبادئ التي تدعو إلى المنافسة العادلة والالتزام بسيادة القانون في العلاقات التجارية الدولية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط الضوء على دور المجموعة المتواصل كمنتدى لمناقشة ومعالجة قضايا الاقتصاد والتجارة العالمية الحرجة.
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