الثدييات قادرة على التكاثر في الفضاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - طوّر باحثون في محطة الفضاء الدولية أجنة فئران تبيّن أنها نمت بشكل طبيعي، ما يشكل مؤشراً إلى إمكان تكاثر البشر في الفضاء، بحسب ما أفاد علماء يابانيون. وأرسل الباحثون، ومن بينهم الأستاذ في مركز التكنولوجيا الحيوية المتقدمة بجامعة ياماناشي تيروهيكو واكاياما، وفريق من وكالة الفضاء اليابانية جاكسا، أجنة فئران مجمّدة بوساطة صاروخ إلى محطة الفضاء الدولية في أغسطس 2021.





وتولّى رواد الفضاء في المحطة إذابة الأجنة باستخدام جهاز مصمم خصيصاً لهذا الغرض، وقاموا بزرع لها في المحطة أربعة أيام. وأشار العلماء إلى أنّ «الأجنة التي نمت في ظروف جاذبية صغرى تطوّرت بشكل طبيعي إلى كيسات أريمية.

والكيسات الأريمية خلايا تتطور إلى جنين ومشيمة». وبين الباحثون في دراسة نشرت بمجلة «آي ساينس» العلمية السبت، إلى أنّ التجربة «أثبتت أن الجاذبية ليس لها تأثير كبير في مسألة تكاثر الفئران».

ولفتوا إلى عدم حدوث تغيرات كبيرة في الحمض النووي والجينات. وأكدت جامعة ياماناشي ومعهد ريكن للبحوث، في بيان مُشترك، أنّ «الدراسة أوّل بحث يظهر أن الثدييات قد تكون قادرة على التكاثر في الفضاء، وأن هذه أول تجربة عالمياً لتطوير أجنة ثدييات هي في مرحلة مبكرة، ضمن جاذبية صغرى تامة في محطة الفضاء الدولية».