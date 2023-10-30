الاحتلال يقصف موقعين عسكريين في سوريا
التاريخ
10/30/2023 2:10:16 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال التلفزيون الرسمي السوري إن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت موقعين للجيش في درعا جنوبي البلاد.
يأتي ذلك بعد غارات إسرائيلية استهدفت في الأيام القليلة الماضية مطاري دمشق وحلب ومواقع عسكرية، بذريعة الرد على إطلاق صواريخ من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل.
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