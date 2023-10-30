قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، ستة فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قرار الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عبد الله ثوابته ونجله جهاد من بلدة بيت فجار جنوبا، ورافت أسامة شكارنه من نحالين غربا، وعيسى عبد الله العروج، وفيصل حسن العروج من جناته شرقا، ومحمد إبراهيم أبو سرحان من العبيدية شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
وفا
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