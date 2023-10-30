قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من بيت لحم

وأفادت مصادر أمنية، بأن قرار الاحتلال اعتقلت كلا من: محمد عبد الله ثوابته ونجله جهاد من بلدة بيت فجار جنوبا، ورافت أسامة شكارنه من نحالين غربا، وعيسى عبد الله العروج، وفيصل حسن العروج من جناته شرقا، ومحمد إبراهيم أبو سرحان من العبيدية شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

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