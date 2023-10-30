روسيا.. طريقة مبتكرة لتدمير الطائرات المسيرة ذاتيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ابتكر علماء الجامعة الروسية للتكنولوجيا الكيميائية طريقة لتدمير الطائرات المسيرة ذاتيا بصورة تامة في حال وقوعها في أيدي العدو.وجاء في بيان المكتب الإعلامي للجامعة: "إذا استولى العدو على الطائرة المسيرة، فقد لا يكون تدمير الأجهزة الإلكترونية كافيا. لذلك يكون التدمير الذاتي التام أو أجزائها الحيوية تحت إشراف المشغل أفضل وسيلة للخروج من هذا الوضع دون استخدام الذخيرة في حالة نفاذها بالفعل وقت الاستيلاء عليها.

ولحل لهذه المشكلة، اقترح المبتكرون إدخال جسيمات معدنية نانوية مثل الثرميت (Thermite) في بنية البوليمر البلاستيكي الذي يشكل جسم الطائرة المسيرة. التي يمكن إشعالها بواسطة ليزر مدمج. وهذه الطريقة وفقا لهم، يمكن استخدامها أيضا في إنتاج نوع جديد من الطائرات المسيرة الانتحارية".



ويشير المصدر، إلى أنه لا توجد في الوقت الراهن أي طريقة يمكن استخدامها في تدمير معدات تخزين المعلومات، بحيث لن يكون بعدها ممكنا استعادة المعلومات. لذلك في هذه الحالة، يمكن أن يكون تعرضها لدرجات الحرارة العالية الطريقة الأكثر فعالية.



وبحسب بيان المكتب، هناك عدد من المتطلبات لاستخدام هذه المركبات بصورة آمنة- عدم وجود لهب وشرارة ودخان ونواتج الاحتراق السامة. كما أنه من الأفضل استخدام المكونات الرخيصة المتوفرة.

RT