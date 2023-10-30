روسيا تحذر من حجز أصول غير ودية في الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
) على ما يبدو، قد أصدرت روسيا تحذيرًا من أنها قد تقوم بحجز الأصول التي تعتبرها غير ودية في دول الاتحاد الأوروبي إذا مضى الاتحاد الأوروبي قدمًا في محاولة للوصول إلى الأموال الروسية المجمدة المخصصة لدعم أوكرانيا بعد الحرب. وتعكس تصريحات المصدر هذه تصاعد التوترات المحيطة بنوايا الاتحاد الأوروبي بشأن هذه الأموال.
كما كشفت رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة الموافق27 أكتوبر، أن اللجنة تعمل نشطًا على اقتراح لاستخدام جزء من الأرباح المستحقة من الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا في جهود إعادة إعمارها. وهذا الاقتراح أثار مخاوف وردود فعل من المسؤولين الروس.
كذلك عبّر فياتشيسلاف فولودين، رئيس دوما روسيا وحليف موثوق به للرئيس بوتين، عن موقف روسيا في هذا الصدد، محذرًا من اتخاذ إجراءات تصاعدية إذا قام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ خططه. وفي بيان نشره على تطبيق التلغرام، قال فولودين: "عدد من السياسيين الأوروبيين، بما في ذلك رئيسة اللجنة الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بدأوا مجددًا في التحدث عن سرقة أموالنا المجمدة بهدف تمويل عمليات تسليح كييف." وأضاف: "إذا اتخذوا هذا القرار، سيتم حجز الأصول التابعة للدول غير الودية لنا بنسبة أكبر بكثير من أموالنا المجمدة في أوروبا." تُسلط هذه الإعلانات الضوء على حدة رد فعل روسيا تجاه ما تعتبره تدخلا غير مبرر في أموالها.
في حين تأتي هذه الخلفية في سياق إعلان فون دير لاين، التي أكدت أن قيمة الأصول السيادية الروسية المجمدة تبلغ نحو 211 مليار يورو (223.15 مليار دولار). وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي اقترح على روسيا دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا. ومع ذلك، يُظهر موقف روسيا في هذا الشأن، كما صرح به فولودين، استجابة محتملة مشتعلة للتحركات المستقبلية للاتحاد الأوروبي بخصوص الوصول إلى هذه الأموال المجمدة. هذا التوتر المستمر يعقد المزيد من التعاملات الدبلوماسية بين روسيا والاتحاد الأوروبي وقد يكون له تداعيات واسعة على معالجة الأموال المجمدة والمشهد السياسي الأوسع في المنطقة.
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