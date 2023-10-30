أسعار الذهب تبقى ثابتة بفضل الطلب المتزايد على الأصول الآمنة

(MENAFN
) عُزمت أسعار الذهب على البقاء ثابتة فوق الحاجز المهم للـ 2000 دولار اليوم الاثنين بتاريخ 30 أكتوبر، وذلك بفضل الطلب المتزايد على الأصول الآمنة مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. ووجد المستثمرون عزاء في استقرار المعدن الثمين، وكانت جميع الأعين تتجه نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبلة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. حيث بلغت أسعار الذهب في عمليات البيع الفورية 2003.17 دولار للأوقية عند الساعة 0245 بتوقيت جرينتش، بينما سجلت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة ارتفاعاَ بنسبة 0.7 بالمئة لتصل إلى 2013 دولارًا للأوقية.
كما أظهرت تقارير وسائل الإعلام الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق قرب مستشفيات الشفاء والقدس في مدينة غزة يوم الاثنين. بالإضافة إلى ذلك، اشتبك مقاتلون فلسطينيون في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في منطقة حدودية شرق مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وزاد هذا النزاع المستمر في الشرق الأوسط من الطلب العالمي على الأصول الآمنة مثل الذهب.
كذلك تترقب الأسواق المالية حاليًا بفارغ الصبر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المقرر عقده يوم الأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يختار البنك الفيدرالي الاحتفاظ بمعدلات الفائدة الحالية. وسيتمركز الاهتمام على التصريحات والتوجيهات التي سيقدمها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، حيث ستوفر رؤى قيمة حول وجهة نظر البنك المركزي فيما يتعلق بالاقتصاد ومساره المستقبلي.
في حين أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز مؤخرًا بين 200 اقتصادي أن القلق المستمر يحيط بتأثير التضخم على الاقتصاد العالمي. حيث أعرب 75 في المائة من هؤلاء الاقتصاديين عن تخوفهم من أن التضخم قد يتجاوز توقعاتهم الأولية. ويشير هذا الرأي إلى أن معدلات الفائدة قد تبقى مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، مما يؤثر بشكل محتمل على المشهد المالي العالمي.
وعلى الرغم من أن الذهب يُعتبر تقليديًا وسيلة للحماية ضد التضخم، إلا أنه من المهم أن نلاحظ أن ارتفاع معدلات الفائدة يمكن أن يقلل من جاذبية الأصول الثمينة التي لا تحمل فوائدًا مثل الذهب. وبناءً على ذلك، وبينما تكافح المصارف المركزية لمواجهة تحدي مكافحة التضخم، فإن العلاقة بين معدلات الفائدة وأسعار الذهب تبقى عاملاً رئيسيًا يؤثر في الثقة من قبل المستثمرين والأسواق المالية.
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