الخبراء الماليون يتوقعون ثبات معدلات الفائدة في المصرف المركزي الإنجليزي

(MENAFN
) يتوقع خبراء ماليون أن المصرف المركزي الإنجليزي سيحتفظ بمعدلات الفائدة الحالية خلال اجتماعه القادم، مما يمثل المرة الثانية لتجميد الأسعار بعد فترة طويلة من زيادة متتابعة للفائدة تمتد لما يقرب من عامين. كما أفادت وكالة الصحافة البريطانية "بي.إيه ميديا"، ومن المتوقع أن يستمر معدل الفائدة الأساسي، والذي يؤثر مباشرة على الفائدة التي يدفعها الأفراد على رهن العقار، عند 5.25 بالمئة. على الرغم من هذه التوافق بين الخبراء، تشير الأسواق المالية إلى إمكانية زيادة محتملة في معدلات الفائدة.
كما يمثل قرار المصرف المركزي الإنجليزي بعدم رفع معدلات الفائدة انحرافًا ملحوظًا عن الاتجاه السابق لزيادات تدريجية في الفائدة. وخلال السنتين الماضيتين، زاد المصرف المركزي بثبات معدلات الفائدة، لافتاَ إلى تحول نحو سياسة نقدية أكثر صرامة لمكافحة التضخم المتزايد والحفاظ على استقرار الاقتصاد. ومع ذلك، يشير التوقف الحالي في رفع معدلات الفائدة إلى أن المصرف المركزي الإنجليزي قد يعيد التقييم في ضوء التطورات الاقتصادية المتغيرة.
كذلك تبدو آراء الأسواق متباينة بشأن الاتجاه المستقبلي لمعدلات الفائدة، حيث يعتقد بعض المشاركين أن هناك مجالًا لزيادة فيه. وتعكس هذه التباينات في الرأي عدم اليقين وتعقيد المشهد الاقتصادي، حيث يتصارع المصرف المركزي مع ضرورة تحقيق توازن بين مكافحة التضخم وتحقيق النمو الاقتصادي. في النهاية، سيكون اجتماع البنك المركزي الإنجليزي القادم لحظة محورية في تحديد مسار السياسة النقدية وتداعياتها على المقترضين والمدخرين على حد سواء.
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