تألق في قيادتك مع خدمات NissanConnect: تفضل بزيارة العربية للسيارات لاستكشاف تميزنا

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- Juman Group) يمتاز عصرنا بانتشار تقنيات الاتصال على نطاق واسع، الأمر الذي دفع نيسان إلى تقديم تعريف مبتكر لتجربة القيادة، لتتجاوز الأنماط المألوفة. وتقدم من خلالها سيارات تمتاز بالكفاءة وتندمج بسلاسة في حياتك اليومية، كما توفر الأمان والراحة والذكاء، وهذا هو ما ستحصل عليه من خدمات NissanConnect التي تقدمها العربية للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، والتي يمكن الاعتماد عليها كرفيق على الطريق.
ويعمل النظام على تمكين السائقين للتحكم المطلق بأداء السيارة، والوصول السهل إلى ميزات السلامة والراحة خلف عجلة القيادة. وسواء كنت من عشاق التكنولوجيا، وتود الاستفادة من مزايا الاتصال المتطورة، أو تتطلع لرحلات أكثر أماناً وراحة، ستلبي خدمات NissanConnect كافة احتياجاتك المتنوعة.
وهناك العديد من الميزات المهمة التي يضيفها إلى روتينك اليومي، مثل تشغيل المحرك عن بعد، والتحكم في مستوى صوت البوق، وإدارة الأضواء، وغيرها الكثير. وإذا لم تتمكن من تحديد موقع سيارتك، يمكن طلب إصدار صوت عن بعد وتشغيل الأضواء. والأفضل من ذلك كله إمكانية تشغيلها لتبريدها قبل الدخول إليها. أما العامل الذي يضمن قدراً أعلى من الراحة، فهو تفعيل هذه الخدمات جميعها مباشرة من جهازك المحمول. وإذا نسيت مفتاح سيارتك تستطيع فتحها مباشرة من التطبيق باستخدام الرمز الشخصي المكون من أربعة أرقام.
سلامتك وسلامة سيارتك
توفر خدمات NissanConnect تنبيهات ذكية يمكن تخصيصها وفق احتياجاتك، بما في ذلك تنبيهات السرعة، وغيرها من ميزات السلامة. كما تقدم هذه الخدمة المتطورة من نيسان، تقارير حول حالة السيارة في الوقت المناسب، بما في ذلك المعلومات عن ضغط الإطارات والزيت والتنبيهات المتعلقة بأداء المحرك. وتعني هذه الخدمات الفورية القيادة بثقة على الطريق، لأنك تدرك أن سيارتك في أفضل حالة، ولن تعاني من الأعطال المفاجئة أو الإصلاحات المكلفة.
وتحصل من نظام NissanConnect على المعلومات القيمة حول عاداتك خلال القيادة، مثل البيانات المفصلة حول رحلاتك، والمسافة المقطوعة، والوقت الذي تقضيه على الطريق. وتساعدك هذه البيانات في زيادة الوعي والمسؤولية لاتخاذ القرارات الصحيحة بشأن الوقت الذي تقضيه خلف عجلة القيادة.
وعندما نأخذ كل هذه الأمور في الحسبان، يبدو واضحاً أن هذه الخدمة ليست مجرد تطبيق عادي، بل نظاماً متكاملاً يغيّر تجربة القيادة، لاسيما وانها تمكّنك من الاتصال الذكي، وتعزز راحتك، وتعطي الأولوية للسلامة، وتظل سيارتك في حالة مثالية. وبفضل هذا النظام سهل الاستخدام، تحافظ نيسان على ريادة مستقبل وسائل النقل المتصلة والذكية.
تفضل بزيارة أي من صالات عرض نيسان التابعة للعربية للسيارات في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، لتجربة الفرق مع خدمات NissanConnect لترتقي بقيادة سيارتك.
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