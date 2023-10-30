مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة
التاريخ
10/30/2023 1:12:19 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.
وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها نفذت عمليتي إنزال خلف خطوط العدو وخاضت اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمرت آليات عسكرية.
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