Monday, 30 October 2023 09:30 GMT

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 إثر انقلاب دبابة

10/30/2023 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر فلسطينية بأن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب 3 آخرون إثر انقلاب دبابة شمالي إسرائيل.


وكانت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعلنت أنها نفذت عمليتي إنزال خلف خطوط العدو وخاضت اشتباكات مع جنود الاحتلال ودمرت آليات عسكرية.


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