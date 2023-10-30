Monday, 30 October 2023 09:30 GMT

طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مخيم جنين

10/30/2023 1:12:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال المسيرة، اليوم الإثنين، مناطق متفرقة في مخيم جنين.


وأفادت مصادر، بأن قوات الاحتلال التي مازالت تقتحم مدينة جنين ومخيمها، أطلق طائرات مسيرة في سماء مخيم جنين، وأطلقت عددا من الصواريخ على منازل الفلسطينيين والشوارع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم.


وأضاف أن الطائرات المسيرة استهلت قصفها في ساعات الفجر الأولى، بإطلاق صاروخ على منزل عائلة القنيري في حي الحواشين، ما أدى لإصابة شاب بشظايا الصاروخ، وحدوث أضرار مادية في المنزل.


يشار إلى أن أربعة شهداء قد ارتقوا حتى إعداد الخبر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول اقتحام المخيم بالقوة.


وفا


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