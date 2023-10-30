مطارات جدة تدشن حملة السلامة التوعوية بمطار الملك عبد العزيز الدولي

(MENAFN
- Global Advertising) أطلقت شركة مطارات جدة صباح اليوم، حملة السلامة التوعوية في مطار الملك عبد العزيز الدولي تحت شعار (السلامة مسؤولية الجميع) وذلك بحضور الرئيس التنفيذي بشركة مطارات جدة ومدير عام مكتب تحقيقات الطيران وقيادات قطاع سلامة الطيران والاستدامة البيئية بالهيئة العامة للطيران المدني وعدد من مدراء الإدارات والجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية في المطار.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بأنظمة السلامة، وتعزيز أفضل الممارسات في مجالات السلامة لدى جميع العاملين في مطار الملك عبد العزيز الدولي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ، أيمن بن عبد العزيز أبو عباة ، أن الحملة التي تنفذها مطارات جدة بالتعاون مع شركاء النجاح من الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية في المطار، تهدف إلى ترسيخ مفهوم ثقافة السلامة بمختلف أوجهها لدى جميع العاملين في المطار؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا على مستوى الوعي لدى العاملين من خلال مراعاة تطبيق معايير السلامة في العمليات التشغيلية في ساحة المطار؛ عبر تنفيذ عدة ورش العمل مثل السلامة في ساحة الطيران، مكافحة الحرائق باستخدام طفايات الحريق والتوعية بالمواد الخطرة، السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، والتعامل مع الحالات الطبية الطارئة بالمطار.
وبعد التدشين تم تنفيذ حملة داخل ساحة المطار لإزالة الاجسام الغريبة (FOD) بمشاركة قيادات الشركة والجهات التشغيلية والأمنية المشاركة وذلك حرصاً على خلوّ منطقة حركة الطائرات من أي مخلَّفات أو أجسام غريبة تؤثر على سلامة الحركة التشغيلية للمطار.
تجدر الإشارة إلى أن المطارات الدولية تخضع لتقييم واختبارات عالمية؛ لقياس التزامها بالمعايير الدولية والمواصفات القياسية للسلامة التشغيلية إضافة إلى ما تقوم به الإدارات المختصة بالهيئة العامة للطيران المدني؛ من جولات تفتيشية، وإجراءات تدقيق منتظمة ومفاجئة على المطارات؛ للتأكد من امتثالها لقواعد ومعايير السلامة الدولية والوطنية.
MENAFN30102023004361009251ID1107326691
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.