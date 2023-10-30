اشتباكات عنيفة في غزة وتزايد الدعوات الدولية لإتاحة إيصال مساعدات إنسانية

أكدت حركة حماس مساء الأحد أن مقاتليها يخوضون "اشتباكات عنيفة" مع الجيش الإسرائيلي في غزة، فيما حذّرت الأمم المتحدة من انهيار "النظام العام" في القطاع بعد نهب عدد من مراكزها وفي ظل بطء دخول المساعدات الإنسانية.

وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقتل في القصف الإسرائيلي أكثر من 8 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في حكومة حماس.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 رهينة "بينهم الكثير من العمال الأجانب" وفق السلطات الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد زيادة عديد قواته التي تقاتل داخل قطاع غزة.

وقال الجيش إن قواته الجوية "بتوجيه من القوات (البرية) قصفت (الأحد) منشآت عسكرية تابعة لحماس في شمال قطاع غزة". كما أطلقت صواريخ من الأراضي الفلسطينية باتجاه وسط إسرائيل وجنوبها، حسب المصدر نفسه.

في شمال غزة، أصيب عسكري إسرائيلي بجروح خطرة جراء سقوط قذائف هاون أثناء الليل، وأصيب آخر بجروح طفيفة خلال القتال، حسب الجيش.

ونشر الجيش صورا لجرافات يبدو أنها تفتح طرقا في قطاع غزة، ومقاطع بالأبيض والأسود تظهر غارات جوية ودبابات ميركافا برفقة قوات مشاة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن السبت بدء "مرحلة ثانية" في الحرب مع حماس.

في الأثناء، دعت الولايات المتحدة حليفتها إسرائيل إلى "اتخاذ كل الإجراءات الممكنة المتوفرة لديها للتمييز بين حماس (...) والمدنيين"، حسب مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك ساليفان.

وكانت غزة شهدت انقطاعا للاتصالات وخدمة الإنترنت قبل أن يعود الاتصال تدريجا. في هذا السياق قال البيت الأبيض في بيان إن عودة الاتصالات كانت أمرا مهما، مضيفا على منصة إكس "عمال الإغاثة والمدنيون والصحافيون ينبغي أن يكونوا قادرين على التواصل مع بعضهم ومع بقية العالم. إدارتنا أولت الاهتمام بهذا الشأن وعملت عليه ويسرّها أن ترى عودة الاتصالات مجددا".

تزامنا، دخلت عشر شاحنات مساعدات إنسانية إلى غزة الأحد عبر معبر رفح مع مصر، ليرتفع عدد الشاحنات التي مرت منذ 21 أكتوبر إلى 94 حسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وشددت الأمم المتحدة على أن القطاع يحتاج 100 شاحنة يوميا على الأقل لتوفير الأساسيات لسكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون.

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