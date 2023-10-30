مجموعة السبع توافق على مدونة قواعد سلوك الشركات بشأن الذكاء الاصطناعي

أظهرت وثيقة لمجموعة السبع أن مجموعة الدول الصناعية السبع ستوافق يوم الاثنين على مدونة سلوك للشركات التي تعمل على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تخفيف المخاطر وسوء الاستخدام المحتمل للتكنولوجيا.

وأظهرت الوثيقة التي اطلعت عليها "رويترز" أن مدونة قواعد السلوك الطوعية ستشكل علامة بارزة لكيفية إدارة الدول الكبرى للذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف تتعلق بالخصوصية والمخاطر الأمنية.

وبدأ زعماء مجموعة السبع التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، العملية في مايو

في منتدى وزاري أطلق عليه اسم "هيروشيما". عملية الذكاء الاصطناعي".

وجاء في وثيقة مجموعة السبع أن الكود المكون من 11 نقطة "يهدف إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والمأمون والجدير بالثقة في جميع أنحاء العالم وسيوفر إرشادات طوعية للإجراءات التي تتخذها المنظمات التي تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، بما في ذلك النماذج الأساسية الأكثر تقدمًا وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية".

"ويهدف إلى المساعدة في الاستفادة من الفوائد ومعالجة المخاطر والتحديات التي تفرضها هذه التقنيات".

وتحث المدونة الشركات على اتخاذ التدابير المناسبة لتحديد المخاطر وتقييمها والتخفيف منها عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى معالجة الحوادث وأنماط سوء الاستخدام بعد طرح منتجات الذكاء الاصطناعي في السوق.

ويجب على الشركات نشر تقارير عامة حول القدرات والقيود واستخدام وسوء استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، وكذلك الاستثمار في الضوابط الأمنية القوية.

وكان الاتحاد الأوروبي في طليعة تنظيم التكنولوجيا الناشئة من خلال قانون الذكاء الاصطناعي القوي، في حين اتخذت اليابان والولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا نهجا أكثر عدم التدخل لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقالت فيرا جوروفا، رئيسة الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية، في حديثها في منتدى حول إدارة الإنترنت في كيوتو باليابان في وقت سابق من هذا الشهر، إن مدونة قواعد السلوك كانت أساسًا قويًا لضمان السلامة وأنها ستكون بمثابة جسر حتى يتم وضع التنظيم.