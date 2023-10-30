لماذا تتأخر المساعدات في الدخول إلى غزة وما هي الآلية المتبعة لتفتيش إسرائيل الشاحنات؟

تعيش غزة وضعاً إنسانياً كارثياً في ظل حصار إسرائيلي خانق وفي ضوء آلية إسرائيلية معقدة لتفتيش شاحنات المساعدات التي تدخل إليها من معبر رفح الحدودي مع مصر.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان في مؤتمر صحفي في مصر، الأحد، إن عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة قد تشكل جريمة بموجب اختصاص المحكمة، في حين قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن شدد في اتصال مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، على أهمية "تدفق المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة".

وفيما تعزو مصر تأخر وصول المساعدات إلى ما تصفها بالإجراءات الإسرائيلية "المشددة"، يقول المسؤولون الإسرائيليون إن المواد الغذائية والمياه والأدوية تصل عبر الحدود المصرية وإنهم يتوقعون زيادة الكميات، وفقا لرويترز.

قال مسؤول إسرائيلي، الأحد، إن إسرائيل ستسمح بزيادة المساعدات الموجهة إلى قطاع غزة بصورة كبيرة في الأيام المقبلة ودعا المدنيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى ما وصفها بمنطقة "إنسانية" بجنوب القطاع.

وقالت مسؤولة الاتصال في الهلال الأحمر الدولي، مي الصايغ، وفق موقع "الحرة" إن "الهلال الأحمر الفلسطيني استلم، الأحد، 10 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية عبر معبر رفح البري، كما لا تزال الإجراءات سارية بشأن تسليم 23 شاحنة أخرى"، مؤكدة أن جميع الشاحنات جاءت من معبر العوجة البري، بعد تفتيشها من الجانب الإسرائيلي.

وقالت الصايغ إن عمليات التفتيش التي تجريها إسرائيل لشاحنات المساعدات قبل دخولها غزة "تم الاتفاق عليها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة".

وأضافت أن "المساعدات تعبر في البداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجة التجاري/ نيتسانا الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من الجانب الإسرائيلي تمهيدا لدخولها قطاع غزة".

وتابعت أنه "بعد ذلك تعود الشاحنات التي تمت الموافقة على دخولها إلى معبر رفح لتدخل غزة، بينما تعود الشاحنات المرفوضة" إلى مصر.

وأوضحت الصايغ أن الاتفاق مع إسرائيل ينص على "إدخال 20 شاحنة من المساعدات يوميا إلى قطاع غزة، لكن في واقع الأمر عدد الشاحنات التي دخلت أقل من ذلك بكثير من دون إبداء أسباب واضحة لذلك" من جانب السلطات الإسرائيلية.

وبشأن العراقيل التي تواجهها شاحنات المساعدات، قال عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مصر، وهو أحد القائمين على إعداد قوافل المساعدات إلى غزة، كريم الصفتي: إن "الشاحنات تستغرق نحو 100 كم متر تقريبا من معبر رفح المصري إلى معبر العوجة/نتسانا، للتفتيش من الجانب الإسرائيلي ومن ثم العودة مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، في حين أن من الممكن أن تتخذ هذه الشاحنات طريقا مباشرا من رفح في الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني في مسار لا يتعدى بضعة كيلومترات إذا ما سمح لها كما حدث في المرة الأولى من المساعدات".

وأضاف الصفتي أن "شاحنات المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى قطاع غزة توقفت مؤقتاً منذ الخميس عن العبور إلى محافظة شمال سيناء المصرية، نظراً لتكدس المعونات القادمة من النقل الجوي عبر مطار العريش، وامتلأت المخازن بالأطنان من المواد الغذائية والطبية، المستهدف عبورها إلى القطاع من خلال معبر رفح".



وقال الطبيب في منظمة الصحة العالمية، مايكل فرانسيس، الموجود في رفح لمتابعة وصول المساعدات، إنه "قبل المواجهات الحالية، كان قطاع غزة يحتاج إلى 50 شاحنة مساعدات يومية لتغطية احتياجات سكانه، بينما يقدر مراقبون أمميون حاليا أن القطاع يحتاج أكثر من 100 شاحنة يوميا بسبب حجم الدمار الهائل".

وأضاف فرانسيس قوله: "هناك اتصالات وتنسيق مستمر بين مصر وإسرائيل، بوساطة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تخفيف قيود دخول المساعدات إلى غزة".

لكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن "الجيش الإسرائيلي يمنع دخول أية مواد قد يكون لها استخدام عسكري خوفا من وصولها إلى الفصائل الفلسطينية، وهذا بالطبع يتقاطع مع العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية".

وأوضح فرانسيس أن "إسرائيل فرضت آلية للتفتيش تستغرق وقتا بتوجيه الشاحنات إلى معبر العوجة التجاري على حدود مصر وإسرائيل لإخضاعها للتفتيش قبل إدخالها إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح".

وعقب تسلمه الشاحنات العشر، الأحد، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت القطاع 94 شاحنة مواد غذائية ومستلزمات طبية، مؤكدًا على عدم دخول شاحنات وقود حتى الآن.

وأوضحت الصايغ أن "هذا العدد منتظر ارتفاعه إلى 117 شاحنة بعد إنهاء إجراءات تسليم الـ23 شاحنة".

"وفي معبر العوجة، لا تزال هناك 17 شاحنة يجري تفتيشها من قبل إسرائيل، بدون الإعلان عن وقت محدد لإدخالها إلى غزة"، بحسب الصايغ.

وانتقد المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، السبت، عمليات التفتيش التي تجريها إسرائيل لشاحنات المساعدات قبل دخولها غزة، قائلًا: "الإجراءات الإسرائيلية المتشددة تعيق تدفق المساعدات إلى أبناء القطاع، ليس معقولاً أن يُعاد تفتيش الحافلات بمعبر نتسانا الإسرائيلي، وأن تقطع كل حافلة مسافة 100 كم إضافية قبل دخولها إلى القطاع عبر معبر رفح".



وتحدث محافظ شمال سيناء، محمد عبد الفضيل شوشة، السبت، عن وصول 5 آلاف و100 طن مساعدات إنسانية للعريش مخصصة لقطاع غزة من عدة دول ومن التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وقال شوشة إن 55 طائرة من دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية وصلت إلى مطار العريش، تحمل نحو 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية والإنسانية، فيما وصلت 280 شاحنة مقدمة من

20 مؤسسة أهلية محملة بنحو 4000 طن من المساعدات المتنوعة.

وفي ما يخص أماكن وطرق تخزين أطنان المساعدات، أوضح شوشة أنه تم تخزينها في 7 مخازن، مؤكدًا تخزين الأدوية التي تحتاج إلى التبريد أو التجميد، والتي وصلت على متن 8 طائرات من دول ومنظمات، في المخازن الإستراتيجية لمديرية الصحة بالمحافظة.

وقالت الصايغ إنه بسبب تكدس الشاحنات على الجانب المصري، فإن الهلال الأحمر المصري أبلغ الهلال الأحمر الدولي أنهم "اضطروا إلى استئجار مخازن تابعة لرجال أعمال في محافظة شمال سيناء بسبب امتلاء مخازن الفرع في العريش وكذلك استاد العريش الرياضي والصالة المغطاة، ومؤخرًا بدأ تخزين المساعدات في مخازن شركة مطاحن العريش، بالإضافة لخيمة كبيرة بالقرب من مطار العريش".

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل، الأحد، على حماية المدنيين في غزة وطالبت بزيادة تدفق المساعدات الإنسانية على الفور، وسط غضب متزايد من ارتفاع عدد القتلى الناجم عن القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ ثلاثة أسابيع، وفقا لوكالة "رويترز".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ضرورة دفاع إسرائيل عن نفسها لكن بطريقة تتماشى مع القانون الدولي الذي يكفل حماية المدنيين.

كما قال البيت الأبيض إن بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعهدا بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة، اعتبارا من الأحد.

في 9 أكتوبر أحكمت إسرائيل حصارها على غزة قاطعة المياه والكهرباء والغذاء عن القطاع الذي كان يخضع أصلا لحصار بري وجوي وبحري منذ إمساك حركة حماس بالسلطة فيه عام 2007.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية طلب عدم كشف هويته، إن من المتوقع أن تدخل غزة "أكثر من أربعين" شاحنة مساعدات أخرى في وقت لاحق الأحد.

وأضاف "إسرائيل ملتزمة تعديل عملية التفتيش لتتمكن من فحص 100 شاحنة يوميا".

في ظل تزايد الأزمة الإنسانية، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من انهيار "النظام العام" مع انتشار الفوضى بعد نهب مستودعات ومراكز لتوزيع المساعدات الغذائية تابعة لها.

في رفح جنوبي القطاع، يأسف سليمان الحوّلي لمشهد الحشود التي تتدافع للحصول على رغيف من مخبزه.

ويقول "أشعر بضيق عندما لا أستطيع منح الخبز للجميع"، موضحا أن "المخبز يَدويّ وينتج 30 ربطة في الساعة... هذا أقل من حاجة الناس بكثير".

وقالت عائشة إبراهيم (39 عاما) النازحة من شمال غزة "من الساعة الخامسة والنصف فجرا ننتظر دورنا في الخبز وربما لن يصل الدور لنا"، موضحة "هذا ليس أول مخبز... أقف بالدور على مخابز عدة وهذا الثالث... نشرب من مياه الحمامات... ونبقى عطشى ساعات طويلة".

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد من أن الوضع في غزة "يزداد يأسا ساعة بعد أخرى".

أوروبيا، أكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي الحاجة إلى "دعم إنساني عاجل لغزة".

اقرأ أيضاً:

"اشتباكات عنيفة" في غزة وتزايد الدعوات الدولية لإتاحة إيصال مساعدات إنسانية

إسرائيل ترد على هجوم صاروخي من سوريا وتستهدف مواقع الإطلاق

تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

الولايات المتحدة "تدين بشدة التظاهرات المعادية للسامية" في داغستان

الجيش الإسرائيلي يكشف عدد المحتجزين لدى حماس

اشتباكات دموية جديدة بالضفة الغربية وسط مداهمات عسكرية إسرائيلية

مصر.. عبور 33 شاحنة مساعدات إنسانية إلى غزة من معبر رفح

الجيش الإسرائيلي: توجه سكان غزة إلى جنوب القطاع صار الآن أمرا ملحا

السيسى لبايدن: مصر لم ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية

المحكمة الجنائية الدولية: عرقلة إمدادات الإغاثة لسكان غزة تشكل جريمة

حشود غاضبة تقتحم مطاراً روسياً احتجاجا على رحلة قادمة من إسرائيل

إسرائيل تستدعي السفير الروسي للتنديد بزيارة قادة حماس إلى موسكو

هيئة الطيران الروسية تغلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

حزب الله يعلن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية بعد استهدافها بصاروخ في جنوب لبنان

الأردن يطلب من أمريكا تزويده بصواريخ باتريوت لتعزيز منظومته الدفاعية

انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات في شمال غزة مجدداً

مقتل فلسطيني وإصابة آخر خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين





تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز