المكسيك: 48 قتيلاً و36 مفقوداً حصيلة إعصار أوتيس وتضرر 80 % من الفنادق في منتجع أكابولكو السياحي

أعلنت السلطات المكسيكية الأحد أن حصيلة ضحايا الإعصار الذي اجتاح الأربعاء منتجع أكابولكو السياحي في جنوب غرب البلاد ارتفعت إلى 48 قتيلا و36 مفقودا.

وقالت إيفلين سالغادو، حاكمة ولاية غيريرو حيث تقع المدينة المنكوبة، خلال محادثة عبر الفيديو مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن هذا "تقييم أولي".

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن وجود 39 قتيلا معظمهم قضوا غرقا. وأعلن لوبيز أوبرادور أنه سيتوجه إلى أكابولكو الأحد.

وكان إحصاء الضحايا بطيئا بعد أن أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء والاتصالات التي تمت استعادتها تدريجياً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأكدت سالغادو أيضاً على موقع إكس (تويتر سابقا) "إننا نحرز تقدما في التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية".

وقال لوبيز أوبرادور "علينا بدء إعادة بناء أكابولكو في أقرب فرصة".

وأصيبت 80 % من الفنادق بأضرار في هذه المنطقة التي تعتمد أساسا على السياحة وهي من الأشهر في أمريكا اللاتينية مع كانكون، وبونتا ديل إيستي في أوروغواي.

وقالت الحكومة في بيان السبت إن الجيش والبحرية "أقاما جسرا جويا لتسريع توزيع المساعدة الإنسانية".

ووزعت آلاف الليترات من المياه العذبة على سكان أكابولكو البالغ عددهم نحو 790 ألفا.

ويستخدم الجيش والبحرية أيضا الجسر الجوي "انطلاقا من أكابولكو باتجاه مكسيكو لنقل المرضى الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية متخصصة".

وتَرافق الإعصار أوتيس الذي اجتاح أكابولكو مع رياح سرعتها 270 كيلومترا في الساعة مع أمطار غزيرة جدا وتَشكّل بسرعة كبيرة في غضون ساعات قليلة ما باغت المراقبين.













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