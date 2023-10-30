أبرز نقاط الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليغ

ترصد

وكالة "رويترز"فيما يلي أبرز مقتطفات من الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليغ.

يونايتد يصطدم بالواقع المرير

ساد تفاؤل حذر في مانشستر يونايتد بعد تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية في كل المسابقات، لكن خسارته 3-صفر أمام غريمه المحلي مانشستر سيتي جعلته يصطدم بالواقع المر.

ولم يقدم يونايتد أداء مقنعا في الفوز على برنتفورد وشيفيلد يونايتد وكوبنهاجن وبدت نقاط ضعفه واضحة للعيان أمام فريق المدرب بيب غوارديولا.

وبعد الخسارة، يبتعد يونايتد بفارق ثماني نقاط عن المربع الذهبي وبفارق عشر نقاط عن مراكز الهبوط، وهو انعكاس للمستوى الحالي للفريق الذي توج بطلا لإنجلترا 20 مرة.

وهذه المرة الأولى منذ 1986 التي يخسر فيها يونايتد خمس مرات في أول عشر مباريات في الدوري ورغم أن إقالة إريك تن هاج، كما حدث مع رون أتكينسون في ذلك الحين، غير مرجحة، فإن المدرب الهولندي أًصبح تحت الضغط من جديد.

تشيلسي إلى نقطة البداية

بعدما حقق تشيلسي انتصارين خارج ملعبه أعقبهما بتعادل على ملعبه أمام أرسنال، عاد المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى نقطة البداية أمس السبت عندما خسر فريقه 2-صفر أمام برنتفورد رغم سيطرته على المباراة.

وهز بوكيتينو رأسه بالإيجاب عندما أبرز صحفي غياب الأهداف عن الفريق الذي كلفت بعض عناصره خزائن النادي كثيرا، إذ أحرز 13 هدفا فقط في عشر مباريات بالدوري حتى الآن، سبعة منها في مرمى لوتون تاون وبيرنلي المتعثرين.

وقال بوكيتينو "يجب أن نكون حاسمين ونسجل مزيدا من الأهداف. هذا ما ينقصنا. يجب أن نحافظ على ثقتنا".

نيكيتاه عند حسن ظن أرتيتا

لم ير جانب من مشجعي أرسنال أن إيدي نيكيتاه هو المهاجم المتميز القادر على تسجيل أهداف تساهم في مساعي الفريق للفوز باللقب.

وأثبت المهاجم أن ثقة المدرب ميكل أرتيتا في محلها إذ سجل ثلاثة أهداف في الفوز 5-صفر على شيفيلد يونايتد أمس الأول

السبت.

وشارك نيكيتاه أساسيا في غالبية المباريات العشر التي لعبها أرسنال في الدوري هذا الموسم ورغم أنه غاب عن التشكيلة الأساسية في الجولة السابقة، فقد بدأ مواجهة شيفيلد إثر إصابة جابرييل جيسوس وأظهر أنه قوة ضاربة أمام المرمى.

ومع غياب جيسوس عن المنافسات لبضعة أسابيع بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، فإن نيكيتاه سيحظى بمزيد من الفرص لاستقطاب المشككين.

هجوم ليفربول يتألق

ربما لم تكن مواجهة نوتنجهام فورست اليوم الأحد الاختبار الأصعب الذي يواجهه ليفربول هذا الموسم، لكن هجومه كان موفقا إذ سجل هدفين رائعين بعد عمل جماعي في فوز سهل بنتيجة 3-صفر.

وتشابه أول هدفين إذ استعاد الفريق الكرة في موقع خطر وشقوا الطريق في الجانب الأيمن ليسجل ديوجو جوتا الهدف الأول قبل أن يحرز داروين نونيز الهدف الثاني.

وعادة ما تواجه فرق القمة دفاعا محكما مؤلفا من خمسة لاعبين لكن لا تتمكن كلها من إيجاد الحلول كما فعل ليفربول.

وساهمت التحركات والتمريرات دون أنانية في نجاح الفريق أمام فورست وإذا تمكن من الحفاظ على هذا التوليفة فربما يسهل عليه التعامل مع التكتلات الدفاعية مستقبلا.

إيفرتون يجد سبيل الانتصار خارج ملعبه

خلال المواسم القليلة الماضية قدم إيفرتون المتعثر أداء أقل ما يقال عنه أنه متواضع خارج ملعبه، لكنه أظهر أمارت التغيير بقيادة المدرب شون دايك.

وحقق الفريق أربعة انتصارات في 40 مباراة خاضها خارج ملعبه بالدوري الممتاز قبل أن يهزم مضيفه وست هام 1-صفر اليوم الأحد بفضل هدف سجله دومينيك كالفرت-لوين.

وجاء الفوز في أعقاب التغلب على برنتفورد في الدوري في وقت سابق الشهر الجاري وأستون فيلا في كأس الرابطة، ما يعني أنه انتصر ثلاث مرات في أربع مباريات خاضها خارج ملعبه في كل المسابقات وفي ملاعب يصعب فيها الفوز.

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