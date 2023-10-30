تصاعد وتيرة إطلاق الصواريخ على إسرائيل من لبنان وسوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الأحد، أنه قصف أهدافا في كل من الجارتين سوريا ولبنان ردا على هجمات صاروخية انطلقت منهما.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عشرة صواريخ دخلت الأراضي الإسرائيلية من لبنان خلال الليل فقط. وكان قد تم إسقاط المزيد خلال فترات النهار.

وأعلنت حركة حماس في لبنان في بيان مسؤوليتها عن إطلاق 16 صاروخا من الأراضي اللبنانية على مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه ردا على ذلك، قصف أهدافا تابعة لحزب الله اللبناني، من بينها بنى تحتية عسكرية.



وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه تم استهداف "خلية إرهابية" أثناء محاولتها إطلاق صواريخ مضادة للدبابات من جنوب لبنان على إسرائيل.

وأعلن حزب الله الموالي لإيران، في وقت متأخر من يوم الأحد، أنه استهدف مسيرة إسرائيلية وأصابها بشكل مباشر بصاروخ مضاد للطائرات.

ومن جانبه نفى الجيش الإسرائيلي علمه بهذا الحادث. ولكنه قال إن الجنود الإسرائيليين هاجموا "إرهابيا" كان يقوم بتسيير طائرة بدون طيار داخل الأراضي الإسرائيلية.

وقالت مصادر أمنية لبنانية إن حزب الله وحلفاءه زادوا فيما يبدو من وتيرة هجماتهم الصاروخية خلال اليومين الماضيين.

وردا على ذلك قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق قريبة من الحدود اللبنانية الإسرائيلية ونفذت غارات جوية على مشارف قريتين قريبتين من الحدود.

وتتزايد المواجهات على الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ بداية حرب غزة في أعقاب هجوم حماس على المناطق الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، في سوريا المجاورة، قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن إسرائيل قصفت مواقع في ريف درعا بعد سقوط صواريخ على مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأكد الجيش الإسرائيلي الهجوم لكنه قال إن الصواريخ التي أطلقت من سوريا سقطت "في منطقة مفتوحة"، وأن الجيش كان يرد بإطلاق النار باتجاه مصدر الإطلاقات.

وبعد ساعات قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو الإسرائيلي "قصف بنية تحتية عسكرية في الأراضي السورية" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال سكان محليون في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، إنهم سمعوا، مساء الأحد، أصوات قصف مدفعي على الجزء الجنوبي من المنطقة.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات بالقرب من الشريط الحدودي.

وأضافوا أن ثلاث قذائف سقطت غرب مدينة نوى بريف درعا الغربي، عند الحدود الجنوبية المتاخمة للأردن.

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