الولايات المتحدة تدين بشدة التظاهرات المعادية للسامية في داغستان

دانت الولايات المتحدة "الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية الأحد بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسب ما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.

وكتبت أدريان واتسون على موقع إكس (تويتر سابقا) "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا".



وأضافت "الولايات المتحدة تقف بشكل لا لبس فيه مع المجتمع اليهودي بكامله بينما نشهد تصاعدا عالميا لمعاداة السامية".

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