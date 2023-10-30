الأرصاد تتوقع سقوط زخات من المطر في أماكن مختلفة من المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد احياناً، كما يحتمل أن تكون غزيرة ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة وفق الأرصاد الجوية.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويحتمل تساقط زخات خفيفة من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في أجزاء من جنوب وجنوب شرق المملكة ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في شرق المملكة.