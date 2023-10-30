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سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة

10/30/2023 12:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصل آلة الحرب الإسرائيلية شن غارات، بالطائرات الحربية، والمدفعية، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، تركزت على الشمال.


وأفادت مصادر ، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت عدة مناطق في بيت لاهيا، وجباليا، وبيت حانون شمال القطاع، بالتزامن مع فصل الاتصالات والانترنت بشكل كامل عن هذه منطقة.


وأضافت أن طائرات الاحتلال الحربية، بمساندة المدفعية، شنت سلسلة من الغارات العنيفة شرق بيت لاهيا، وشرق جباليا، في ظل تحرك بطيء للآليات العسكرية في منطقة شمال شرق القطاع.


وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات في حي النصر وشارع الجلاء شمال غرب غزة.


وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة شرق المغازي وسط القطاع، وشرق خان يونس.
كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على منزل عائلة أبو سيدو وسط خان يونس، ومنزلين شرق رفح، وغرب رفح، ما أدى لاستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة العشرات.

وفا


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