شهيد و9 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب 9 آخرون أحدهم بجروح خطيرة، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.
وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما وصل المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.
وفا
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