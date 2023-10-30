شهيد و9 إصابات خلال اقتحام قوات الاحتلال جنين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد شاب وأصيب 9 آخرون أحدهم بجروح خطيرة، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.



وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة.



وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب الفلسطينيين.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.



وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما وصل المستشفى 6 إصابات بالرصاص الحي إحداها خطيرة.

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