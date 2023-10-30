سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم على موقع حانيتا العسكري للاحتلال

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها اخترقوا السياج الأمني الإسرائيلي عند موقع "حانيتا" العسكري على الحدود مع لبنان.



وقالت "سرايا القدس" في بيان إن عناصر من الكتيبة دخلوا إلى شمال إسرائيل و"اشتبكوا مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".



وأضافت أن عنصرين من "كتيبة الشهيد علي الأسود" استشهدا خلال العملية.

روسيا اليوم



