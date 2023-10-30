سرايا القدس تعلن تنفيذ هجوم على موقع حانيتا العسكري للاحتلال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "سرايا القدس" أن مقاتليها اخترقوا السياج الأمني الإسرائيلي عند موقع "حانيتا" العسكري على الحدود مع لبنان.
وقالت "سرايا القدس" في بيان إن عناصر من الكتيبة دخلوا إلى شمال إسرائيل و"اشتبكوا مع قوات العدو على أرض فلسطين المحتلة وذلك نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى وردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".
وأضافت أن عنصرين من "كتيبة الشهيد علي الأسود" استشهدا خلال العملية.
روسيا اليوم
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