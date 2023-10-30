بصاروخ أرض جو .. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية، وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.
وأضاف الحزب أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب منطقة الخيام على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي المحتلة.
وقال مصدران أمنيان في لبنان إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية.
الجزيرة
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