بصاروخ أرض جو .. حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال حزب الله اللبناني إنه أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية بصاروخ أرض جو في جنوب لبنان، وهي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب عن تنفيذ مثل هذه العملية، وسط تصاعد للاشتباكات على الحدود اللبنانية.



وأضاف الحزب أن الطائرة المسيرة أصيبت قرب منطقة الخيام على بعد نحو 5 كيلومترات من الحدود مع إسرائيل وشوهدت وهي تسقط في الأراضي المحتلة.



وقال مصدران أمنيان في لبنان إن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية.

الجزيرة