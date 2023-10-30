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أميركا تعلّق على اقتحام مطار داغستان الروسية

10/30/2023 12:11:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دانت الولايات المتحدة ما وصفته بـ"الاحتجاجات المعادية للسامية" التي شهدها مطار في جمهورية داغستان الروسية بعد أنباء عن هبوط طائرة آتية من إسرائيل، حسبما أعلنت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض.


وكتبت أدريان واتسون على موقع "إكس": "تدين الولايات المتحدة بشدة الاحتجاجات المعادية للسامية في داغستان بروسيا".


واقتحم المئات من المحتجين المناهضين لإسرائيل مطار محج قلعة الأحد فور وصول طائرة قادمة من إسرائيل، مما اضطر قوات الأمن الروسية إلى إغلاق المطار وتغيير مسار الرحلات الجوية أثناء إبعاد المحتجين وذلك بعد الاعتداء المتواصل على قطاع غزة

سكاي نيوز


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