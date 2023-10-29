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د عيسى الصفران ینال جائزة الخدمة المتمیزة لعام 2023 من جمعیة مهندسي البترول العالمیة

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصل أستاذ هندسة البترول في جامعة الكويت د.عيسى محمد الصفران على جائزة الخدمة المتميزة لعام 2023 من جمعية مهندسي البترول العالمية)SPE-International والتي مقرها الولايات المتحدة الأميركية، وذلك تقديرا للمساهمات التي قدمها إلى الجمعية.
ويتميز د.الصفران بخدمته في التدريس في جامعة الكويت ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ويشرف على العديد من طلبة الدكتوراه والماجستير في هذه الجامعات، وكذلك يتميز بالأبحاث العلمية من خلال برنامج تعاون بحثي دولي، وقد نشر عددا من الكتب التدريسية لجمعية SPE تدرس في عدة جامعات في الولايات المتحدة الأميركية وأكثر من (100) ورقة علمية وفي مؤتمرات عالمية ومجلات عالمية محكمة.
كما انه مشرف النادي الطلابي لجمعية SPE بجامعة الكويت، وعضو مجلس إدارة فرع SPE في الكويت، وعضو اللجنة الاستشارية والتنفيذية في فعاليات جمعية SPE – منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمحرر الفني لمجلات SPE، ونشاطات أخرى كثيرة.
وقد تم اختياره من قبل لجنة اختيار الجوائز في الجمعية المهنية لمهندسي البترول العالمية (SPE-I)، حيث يتم ترشيح واختيار الفائزين بجوائز SPE الدولية لإنجازاتهم ومساهماتهم، وإنه لشرف كبير أن تكرم الجمعية الأستاذ الدكتور الصفران لالتزامه وتفانيه في صناعة النفط والغاز من خلال جائزة الخدمة المتميزة.
وبهذه المناسبة تقدم د.الصفران بالشكر الجزيل لجامعة الكويت ممثلة بإدارتها وإدارة كلية الهندسة والبترول لما يقدمانه من دعم متواصل.

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