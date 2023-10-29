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أمانة الأوقاف تبدأ التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده الـ 26

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بدأت الأمانة العامة للأوقاف التصفيات النهائية لمسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده الـ 26 في مسجد الدولة الكبير، تحت شعار «مكنون»، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وقالت ممثل وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري نائب الأمين العام لأمانة الأوقاف أمل الدلال في كلمتها الافتتاحية للتصفيات إنه «في هذه الأجواء الإيمانية وهذا المكان المبارك في مسجد الدولة الكبير تلتقي كوكبة متجددة من أبناء الكويت الذين يتسابقون على الخير».
وأضافت الدلال أن المتسابقين يتنافسون بمختلف أعمارهم مقبلين على كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتجويدا ليشكلوا جيلا من القراء والحفظة ومواطنين نافعين لدينهم ووطنهم.
وأعربت عن الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لرعايته الكريمة لهذه المسابقة ولإسهامات سموه المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى.
من جانبها، قالت المنسق العام للمسابقة مآرب اليعقوب لـ «كونا» إن المسابقة بدأت في يومها الأول للمتسابقين الرجال وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، موضحة أن الفترة الصباحية ستكون لذوي الاحتياجات الخاصة الذين وصل عددهم في المسابقة إلى 120 مشاركا وتم تخصيص ثلاث لجان لهم.
وذكرت اليعقوب أن الأسبوع الثاني سيكون للنساء من الخامس من نوفمبر ولمدة أربعة أيام مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عدد المشاركين في التصفيات النهائية يفوق الـ 2600 مشارك ومشاركة بفئات عديدة.
وبينت أن المسابقة تشمل شرائح عدة منها شريحة «الخير والبركة» وهم كبار السن بعمر 60 عاما وما فوق وشريحة «المجد» بعمر 24 عاما حتى 59 عاما و«النشء والشباب» وهم شريحة المراحل الدراسية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي.
ولفتت إلى أنه من ضمن تلك الشرائح أيضا شريحة «الأسرة القرآنية» المستحدثة منذ العام الماضي وتستهدف مشاركة الأسرة من ثلاثة أفراد من أسرة واحدة.
وأعربت عن الفخر بهذه المسابقة التي سجلت عددا كبير من المشاركين منذ عام 1997 وحتى 2023 بواقع 40 ألف متسابق ومتسابقة والتي تحظى برعاية أميرية سامية منذ 26 عاما.

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