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الشؤون ضرورة الالتزام بضوابط العمل الخيري

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة الالتزام بضوابط العمل الخيري وعدم القيام بأي إعلانات خاصة بجمع التبرعات أو الانصياع لإعلانات من الجهات غير المرخصة. وأشارت الوزارة في بيان صحافي اليوم الأحد إلى حرص الكويت على صون سمعة العمل الخيري المشهود له دوليا واقليميا بالنزاهة والريادة، مشيرة إلى أن خطوات دعم العمل الخيري جاءت ضمن مساعي الكويت حكومة وشعبا لنصرة وإغاثة المنكوبين وذوي العوز حول العالم. ودعت إلى التوجه للجمعيات الخيرية المشهرة والتعاون معها في حال الرغبة بالتبرع لأي من المشاريع الخيرية أو إقامة مشاريع خيرية داخل أو خارج البلاد وذلك ضمانا لسلامة إجراءات التبرع وحفظا لحقوق المتبرعين وتحقيقا للغاية من العمل الخيري.

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