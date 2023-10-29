الزنكوي لـ الأنباء نزاهة عرفت 450 ألف طالب بالقيم المضادة للفساد



4 أهداف ترتكز عليها إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.. ونفذنا 70% من إجمالي الإجراءات رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة عبر«سهل» ورقمنة 334 خدمة وإنجاز أكثر من 21 مليون معاملة من خلاله

حنان عبدالمعبود

أكد الاختصاصي الإداري بإدارة التخطيط بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» طارق الزنكوي أن أهم الانجازات التي حققتها الهيئة تتمثل في صدور عدة قوانين، منها قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون تعارض المصالح، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء بما يشمل مد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، وقانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات.

وقال الزنكوي في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حينما انطلقت في شهر يناير 2019، كانت تسعى الى تعزيز القيم وقواعد النزاهة ومكافحة الفساد في دولة الكويت، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مبينا أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة اهداف وهي حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة، تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد، واخيرا تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأوضح أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد قطعت شوطا كبيرا منذ انطلاق الاستراتيجية في تنفيذ ما يقارب 70% من اجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها المدرجة في الخطط التنفيذية.

وأضاف: حرصت الاستراتيجية على ان يتم اشراك أكبر عدد ممكن من الجهات لتنفيذها، حيث تتعاون «نزاهة» مع المؤسسات التابعة للسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدولة والجهات التي تلعب دورا في تنفيذ الاستراتيجية بمحاورها وأولوياتها ومبادراتها، مع ضمان المشاركة الفاعلة لممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وغيرهم من أصحاب المصلحة.

وتابع: كما تتواصل اللجان الفنية المعنية بمتابعة سير عمل الاستراتيجية مع الجهات المنفذة بشكل دوري لتقديم الدعم الفني اللازم للتنفيذ الأمثل والوقوف على آخر المستجدات لضمان تنفيذ المبادرات.

وأشار الزنكوي الى عقد العديد من اللقاءات التشاورية بين «نزاهة» والجهات المنفذة لتقييم الوضع الحالي للاستراتيجية الوطنية، وأداء الجهات في تنفيذها للمبادرات المنوطة بها، وأهم التحديات التي تواجه الجهات المنفذة واقتراح التوصيات ووضع الحلول اللازمة للتنفيذ الأمثل لمبادرات الإستراتيجية، كما تسعى هذه المشاورات الى إيجاد أفضل الممارسات للتطبيق وحث الجهات المنفذة على التعاون وتبادل الخبرات فيما بينها، لافتا الى أن آخر لقاء تشاوري عقدته «نزاهة» جاء بمشاركة (17) جهة منفذة، حيث تم استعراض تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى الآن.

وأوضح أن أبرز إنجازات الاستراتيجية منذ انطلاقها حتى اليوم على المستوى التشريعي تمثل في صدور القانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، واللائحة التنفيذية للقانون في شهر يناير عام 2021، وصدور قانون تعارض المصالح رقم (1) لسنة 2023 ونشر اللائحة التنفيذية في سبتمبر عام 2023، بالاضافة الى صدور القانون رقم (2) لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (31) لسنة 1970 بما يشمل مد نطاق مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد، وكذلك صدور القانون رقم (120) لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات وما يشمله من تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.

الأهداف الإستراتيجية

كما عدد الزنكوي إنجازات الأهداف الاستراتيجية الأخرى، مبينا أن أبرزها إدراج مفاهيم مضادة للفساد في المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية في وزارة التربية، وتم إطلاقها في العام الدراسي 2022 ـ 2023، حيث بلغ عدد الطلبة الذين تم الوصول إليهم من خلال الأنشطة المدرسية التي أطلقتها الوزارة والتي تركز على القيم المضادة للفساد 450 ألف طالب يمثلون جميع الطلبة التابعين للوزارة، واصدار اللائحة الأولى لمعادلة الشهادات العلمية بموجب قرار وزاري رقم (17) لسنة 2019 وتم نشرها على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، وكذلك رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال التطبيق الموحد للخدمات الحكومية «سهل» في سبتمبر 2021 ورقمنة 334 خدمة مقدمة من 34 جهة حكومية، وتم إنجاز أكثر من 21 مليون خدمة ومعاملة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية، بالاضافة إلى اصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام وأخرى خاصة بالقضاة ووكلاء النيابة العامة، وأيضا مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.

وأضاف: كذلك تم تعزيز التعاون بين القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني وذلك من خلال التعاون في تنفيذ العديد من المبادرات في مجال تعزيز الرقابة المجتمعية والنزاهة ومكافحة الفساد، ووصل عدد المبادرات التي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الى 34 مبادرة منذ انطلاق الاستراتيجية في سنة 2019، مع الاستمرار بتنفيذ الأنشطة والحملات الإعلامية التوعوية حول قضايا الفساد وسبل الوقاية منه عبر الوسائل الاعلامية منها منصات التواصل الاجتماعي وعن طريق وسائل الاعلام التقليدية المسموعة والمقروءة، إضافة الى اطلاق برنامج «بودكاست نزاهة» والذي يقدم مجموعة من الحلقات المتعلقة بالشأن القانوني والاقتصادي والإعلامي الوقائي ذات الصلة بالحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية، حيث تمت استضافة عدد من المختصين والاكاديميين وذلك للتوعية بالاستراتيجية والقيم المضادة للفساد لكافة افراد المجتمع ولزيادة الوعي بدور واختصاصات «نزاهة» ودور المواطنين.