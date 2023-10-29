غادة الطاهر دور الكويت البارز في رأب الصدع وحل النزاعات محل إشادة دولية



المبادئ المشتركة بين الأمم المتحدة والكويت تتلخص في الرؤية المستقبلية لتطوير الإنسان والحفاظ على حقوقه التزام الكويت تاريخي بالعمل الإنساني فهي صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث والنزاعات

أشادت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد غادة الطاهر أمس الأحد بنهج الكويت الإنساني والتنموي ودورها البارز في رأب الصدع وحل النزاعات والذي بات محل إعجاب وإشادة دوليين.

وقالت الطاهر في لقاء مع «كونا» إن النهج الإنساني الذي تتبناه الكويت في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد يأتي استكمالا لمسيرة قائد العمل الإنساني الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، في هذا الصدد.

وأوضحت أن مبادرة الأمم المتحدة في التاسع من شهر سبتمبر عام 2014 بتنظيم احتفالية تكريمية للكويت بتسميتها «مركزا للعمل الإنساني» وتسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد (قائدا للعمل الإنساني) لم تأت من فراغ إنما ثمرة للالتزام الإنساني والخيري الدائمين والحرص على رفع المعاناة عن كاهل الشعوب المنكوبة والمتضررة ودعم البنى التحتية للدول التي تحتاج إلى المساعدة لاسيما في المشروعات المهمة مثل المستشفيات وإنشاء المدارس.

وأضافت أن المبادئ المشتركة ما بين الأمم المتحدة والكويت تتلخص في الرؤية المستقبلية الهادفة إلى تطوير الإنسان والحفاظ على حقوقه والارتقاء بالمجتمعات ورفع المعاناة عنها علاوة على إرساء قواعد الحق والعدل والمساواة.

وذكرت أن إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في 31 ديسمبر 1961 وقبل انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة في 15 مايو 1963 يأتي تعبيرا عن إيمان الكويت بأن التنمية تتعدى حدودها إلى الدول الأخرى التي تحتاج إلى المساعدة، مشيدة في هذا الصدد بالتزامها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال رؤيتها (كويت جديدة 2035) لذا «فهي عضو فعال في مجتمع الأمم المتحدة».

ونوهت الطاهر بالدور البارز الذي تؤديه الكويت في حل النزاعات والوساطة وإنهاء كل أشكال التوتر سواء في المنطقة أو على الساحة الدولية من خلال الديبلوماسية الوقائية التي تنتهجها.

واستذكرت في هذا الصدد استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية والمشاورات اليمنية في 2016 علاوة على دورها المهم في لم الشمل الخليجي، مؤكدة أن «كل تلك الجهود لم تنته بل هي جزء من مسيرة التزام كويتي مشرف».

وهنأت الكويت بحصولها في 11 أكتوبر الجاري وبالإجماع على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2024 - 2026) الأمر الذي يؤكد «سمعة هذا البلد وإيمان المجتمع الدولي بدوره وحياديته» لافتة إلى أن «الأوضاع الحالية التي تشهدها المنطقة تضع الكويت وبقية الدول الأعضاء في المجلس في اختبار جديد لإعلاء قيم الانسانية والحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان، فالفترة المقبلة ستكون مهمة جدا ومحورية».

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها الكويت من خلال منظمات الأمم المتحدة أفادت الطاهر بأن التزام الكويت يعد تاريخيا في العمل الإنساني فهي «صاحبة بصمة إيجابية واضحة في تخفيف وطأة الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة على مدى العقود الست الماضية» مشيرة في هذا الصدد إلى الجسر الجوي الكويتي المستمر لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وقبلة الجسر الجوي لمساعدة ليبيا في مواجهة تداعيات الإعصار دانيال.

وبشأن التعاون ما بين المنظمات الأممية والمؤسسات والجمعيات الخيرية الكويتية، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إن «التعاون قائم على أسس متينة ونأمل مواصلته».

وحول عمل منظمات الأمم المتحدة مع الكوارث الطبيعية والإنسانية، لفتت الطاهر إلى أن «الاستجابة الإنسانية تأتي محليا في المقام الأول، والزلزال الذي شهده المغرب أخيرا يعد دليلا واضحا على أهمية الاستجابة المحلية في تخفيف وطأة الكارثة ومن ثم تأتي نجدة الخارج».

وذكرت أن دور المنظمات الأممية وقت الكوارث «كبير ومهم، فهناك الدعم الإغاثي المستعجل مثل الإيواء وتوزيع الخيام والمواد الغذائية والدوائية وأيضا الدعم النفسي إضافة إلى لم شمل الأسر ما بعد الكارثة وغيرها من الاستجابات الضرورية التي نقوم بها مع الشركاء من الدول والمؤسسات الإنسانية».

وشددت على أن الأمم المتحدة بمختلف منظماتها دائما على استعداد في الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية وتخفيف وطأة النزاعات المسلحة على المدنيين.

وفيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري وأدى حتى اليوم إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، قالت الطاهر إن نحو مليوني شخص يعيشون في القطاع يرزحون تحت حصار كامل وشح كبير في المياه والكهرباء والغذاء وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة في حين فقد 29 زميلا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العملية العسكرية والعدد مرشح للزيادة في ظل الظروف الراهنة.

وأضافت أن الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الأسرى والوقف الفوري للغارات على غزة وعدم استهداف المدنيين والأهداف المدنية والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة «وتلك المطالب ليست قابلة للتفاوض ويجب الاستجابة لها من دون مقابل أو شرط».

وشددت على أن القضية الفلسطينية ومعاناة الفلسطينيين طويلة الأمد ومطالبهم مشروعة «لكنها لا تبرر الهجوم على المدنيين» كما أن تطبيق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي والتي تسببت في قتل النساء والاطفال هي خرق صارخ للقوانين الدولية في حق سكان قطاع غزة.