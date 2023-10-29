Monday, 30 October 2023 07:47 GMT

فوز المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية في الدورة السابعة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية بمشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية ضمن محور السياسة اللغوية والتخطيط والتعريب «فئة أفضل مشروع تعريب أو ترجمة.
وإيمانا منه بدور المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الرائد والمتميز واعترافا بجهوده الملموسة في مجال التأليف والترجمة في العلوم الصحية، وتميز المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية في هذا المجال، أقر مجلس أمناء جائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية فوز المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية وحصوله على الجائزة.
هذا، وسيتم تكريم المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية ممثلا عنه الأمين العام د.مرزوق يوسف الغنيم في حفل مهيب بدبي وتسلمه الجائزة في 6 نوفمبر 2023 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

MENAFN29102023000130011022ID1107326325

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث