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الأشغال مركز الفحوصات وضبط الجودة يؤهل المختبرات والإدارات للحصول على الآيزو

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» أن المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث في وزارة الاشغال يعمل على تحقيق توصية اللجان السابقة ويؤهل المختبرات والادارات للحصول على «الآيزو» حيث تم طرح وترسية وتوقيع الممارسة إ م م/ 2/ 6 تطبيق نظام الجودة الآيزو وسيتم البدء بمختبرات الاسفلت للحصول على ISO 17025. وقالت المصادر ان هذه الممارسة لتأهيل قطاع المركز الحكومي ليكون قادرا على الحصول على شهادات الآيزو: ‏ISO9001، ISO17025، ISO14001، ISO17020، ISO17065، مبينة ان الشهادات تمكن قطاع المركز الحكومي من تحقيق جودة الخدمات المقدمة وتنظيم وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل المخاطر والاستدامة وإدارة وتقليل التأثيرات البيئية وزيادة الثقة والمصداقية وتحسين إدارة الجودة وقدرة القياس والاختبار.
وأوضحت المصادر أن المركز الحكومي يعتمد تعيين مختبر محايد ثالث كجهة تقويم مطابقة للقيام بفحوصات ضبط جودة مشاريع الطرق QC وذلك لضمان جودة المواد والاعمال المنفذة بالمشاريع وهي من توصيات اللجان السابقة.
وأشارت الى أن المركز الحكومي يدعم ويجهز المختبرات استعدادا للقيام بفحوصات إحكام توثيق الجودة QA بمشاريع الطرق، وتقييم الرصف حيث تم توقيع عقد صيانة وإصلاح الاجهزة والمعدات لمدة 3 سنوات وتم جرد أجهزة جميع المختبرات والمعدات الثقيلة الحقلية للقيام بأعمال الصيانة الدورية والوقائية وأعمال المعايرة الدورية لكافة أجهزة ومعدات وآليات مختبرات المركز الحكومي، ولتوفير الاحتياجات من المواد الاستهلاكية اللازمة لإجراء الفحوصات والإصلاحات الطارئة.
ولفتت الى ان المركز الحكومي للفحوصات يسعى ضمن استراتيجية تنفذها الوكيل المساعد لقطاع المركز الحكومي بالتكليف م.ايمان العمر لمواكبة أحدث ما تم التوصل إليه من أجهزة ومعدات لضمان جودة المواد المستخدمة في مشاريع الدولة.

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