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الدوسري لـ الأنباء نسعى إلى حصول من يعاني من ظروف مالية قهرية على المساعدة الاجتماعية

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشفت الوكيلة المساعدة لقطاع التنمية الاجتماعية بالتكليف مديرة ادارة الرعاية الاسرية سارة الدوسري عن أن العمل جار على تعديل المادة الثالثة من قانون المساعدات الاجتماعية لتسمح للفرد الكويتي الذي يعاني من ظروف قهرية الاستفادة من المساعدات الاجتماعية التي حاليا تسمح بالاستثناء للأسرة الكويتية وليس للفرد، وجار تعديل المادة
وأشارت الدوسري في تصريح لـ «الأنباء» الى انه بعد موافقة «الفتوى والتشريع» اعادت الوزارة صرف المساعدة الاجتماعية بأثر رجعي للعسكريين غير الكويتيين الذي شاركوا في حروب قديمة وكانوا حصلوا على المساعدة وفق قرار من مجلس الوزراء.
وعن التحول الرقمي اوضحت الدوسري ان الوزارة تعمل على اجراء تعديل على النظام الآلي لإدراج خدمة فتح ملف للمساعدات الاجتماعية عبر تطبيق «سهل» الى جانب استكمال الربط الآلي مع بعض الجهات ذات الصلة بملف المساعدات (الداخلية، العدل، جامعة الكويت).
الميزانية
وأشارت الدوسري الى ان ميزانية المساعدات الاجتماعية المعتمدة هي 250 مليون دينار سنويا يصرف منها بمعدل 20 مليون شهريا.
وأكدت حرص الوزارة على التوسع في خدمات بوتيك 33 حيث مدرج ضمن برنامج عمل الحكومة انشاء افرع لبوتيك 33 في المناطق الجديدة ومنها مركز ثاني في جنوب مدينة صباح الأحمد السكنية ومنطقة المطلاع وجنوب سعد العبدالله على ان يكون هناك في كل منطقة سكنية بوتيك لدعم الأسر المنتجة وسيبدأ التسجيل للمعرض الذي سيقام في حاضنة الاعمال وتنمية المشاريع بوتيك 33 في الشهر المقبل
وبينت أن لدى ادارة الرعاية الاسرية برامج متنوعة من الأنشطة التدريبية والتطويرية منها برنامج دورات للموظفين حول العديد من الخدمات مثل التراسل الالكتروني والبحث الاجتماعي في الوحدات بالإضافة الى دورات للمشرفين والمدققين بهدف تطوير العمل.
وكشفت الدوسري عن مشاركة الأسر المنتجة في جائزة الشيخة سبيكة التي تقام في مملكة البحرين لاختيار افضل أسرة منتجة، معلنة عن انطلاق موسم الورش التدريبية لمشروع من كسبي يدي والتي تتضمن العديد من الدورات منها (دورة الخياطة، دورة ديكوباج، دورة اعادة تدوير، دورة الاركت).‏

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