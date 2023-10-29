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بالفيديو الرقبة تكثيف الجهود لتطوير خدمات القصر

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليلى الشافعي
كشف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر فالح الرقبة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود والخطط والبرامج في مجال تطوير الخدمات وآليات العمل لاستغلال الإمكانات والخبرات المادية والبشرية المتاحة.
وشدد الرقبة في كلمته التي ألقاها خلال حفل تكريم عدد من الطلبة المتفوقين من المشمولين بالرعاية، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة وكوادرها التنفيذية وأولياء الأمور والشخصيات العامة على أن خطط التطوير وتعزيز التواصل مع المراجعين والمستفيدين من خدمات الهيئة، ستحدث نقلة جديدة تمكنها من العمل بكفاءة أعلى لرعاية وتأمين احتياجات أبنائنا القصر والمشمولين بالرعاية.
وأوضح أن الهيئة تمكنت خلال الفترة القليلة الماضية وبفضل جهود القائمين عليها من تحقيق العديد من الإنجازات أبرزها ما يلي:
٭ تنمية أموال القصر عبر سياسة استثمارية سليمة ومتوازنة حققت عوائد مرتفعة مع معدلات مخاطر منخفضة.
٭ تعزيز مشاركة كوادر الهيئة على كل المستويات في وضع استراتيجيات وخطط وبرامج التطوير بما يعزز فرص التنفيذ بكفاءة وفعالية وذلك بالتوازي مع برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لزيادة إنتاجيتها.
٭ تكثيف جهود رقمنة أعمال الهيئة وخدماتها في إطار خطة التحول الرقمي التي تتبناها الدولة والتي كانت الهيئة من الجهات الحكومية السباقة في تنفيذها لتحقيق المزيد من التواصل السريع مع المراجعين.
٭ التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والخاصة ذات الصلة، عبر توقيع المزيد من مذكرات التفاهم وتنفيذ برامج الربط الإلكتروني وتسهيل آليات التراسل والتواصل.
٭ استمرار الأنشطة الاجتماعية والإنسانية والترفيهية للمشمولين بالرعاية وأسرهم، إضافة الى دعم أنشطة العديد من الجهات بشكل عام.
٭ مواصلة تنمية الأثلاث الخيرية ومساهماتها في أعمال الخير في المجالات والمناطق المختلفة.
وأعرب عن سعادته للتفوق الدراسي للمشمولين بالرعاية في مختلف مراحل التعليم، معتبرا انه يمثل نجاحا في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص بالاجتهاد والمثابرة، مضيفا «ان نجاحكم وتفوقكم يمثل مصدر فخر وتفاؤل لنا ولأسركم ولديرتكم العزيزة، التي تتطلع لأن تواصل من خلالكم ومن خلال سواعد أبنائها في كل المواقع تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات».
من جهته، أوضح المدير العام بالإنابة م.حمد البرجس أن الهيئة تسهم في تأهيل وتطوير وتحفيز المشمولين بالرعاية لمواجهة تحديات المستقبل وتحقيق رؤية الكويت المستقبلية، كما تقدم حزما متنوعة من الخدمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز تفوق أبنائها وبناتها على اختلاف أعمارهم، ومثال على ذلك دعم العديد من الأنشطة التعليمية والتربوية، مشيرا إلى أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية والتأهيل النفسي والعقلي للمشمولين برعايتها عبر تنظيم أنشطة ترفيهية وتوعوية ودينية تستهدف تنمية معارفهم وقدراتهم.
وذكر البرجس أن الهيئة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز التواصل مع المشمولين برعايتها عبر مختلف وسائل التواصل للتعرف عن قرب على المطالب والاحتياجات، واعدا بمواصلة الجهود والمساعي الحثيثة في هذا الإطار لتحقيق رسالة الهيئة السامية وأهدافها النبيلة تجاه المشمولين بالرعاية.
وتابع: سنرى منكم الطبيب والمهندس والمعلم والمحامي والباحث والإداري، وبفضل تفوقكم واجتهادكم ستشغلون أهم الوظائف كما فعلها أسلافكم من المشمولين بالرعاية على مدار تاريخ الهيئة الذي يمتد نحو تسعة عقود من الوفاء والعطاء.

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