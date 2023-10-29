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بالفيديو وزير الشؤون رعاية ذوي الإعاقة ودمجهم بسوق العمل

10/29/2023 11:30:43 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ندى أبو نصر
أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود أمس حرص الوزارة بقطاعاتها المختلفة لاسيما قطاع الجمعيات الأهلية على رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في سوق العمل.
جاء ذلك في تصريح له على هامش تدشين الدفعة الخامسة والأخيرة من حملة «شركاء لتوظيفهم» في جامعة الكويت لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بتنظيم من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالشراكة مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية والتعاون مع جامعة الكويت.
وقال السعود إن الشراكة الفاعلة بين جهات الدولة والقطاع الأهلي ممثلا بجمعيات النفع العام والقطاع الخاص تؤكد حرص الجهات على تقديم الدعم والمساندة لهم، مبينا أن نتائج حملة «شركاء لتوظيفهم» تمثل نموذجا يحتذى في تضافر الجهود نحو تحسين الخدمات المقدمة.
وأعرب عن شكره لهيئة ذوي الإعاقة على الجهود المبذولة في رعاية الأشخاص من ذوي الإعاقة وكذلك جمعية البناء البشري والأمم المتحدة وممثليها لدورهم في وضع المعايير الدولية الخاصة بالمناهج الملائمة و«شؤون القصر» على الدعم الاستراتيجي والقطاع المصرفي والقطاع النفطي على توفير المقاعد الوظيفية لهم.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالتكليف الحميدي المطيري في تصريح مماثل على أحقية الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على جميع الحقوق من التدريب والتأهيل، وبالتالي الإشراك في سوق العمل.
بدورها، قالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم لدى البلاد غادة الطاهر إن الدفعة الخامسة من حملة «شركاء لتوظيفهم» إضافة «ممتازة» لسوق العمل المحلي لما فيها من كوادر تم تدريبها وتأهيلها ضمن برامج متخصصة منها مجال المصرفي والقطاعات الاخرى الخاصة.
وأكدت الطاهر أن قبول ما يتجاوز 30 من منتسبي الحملة في القطاع المصرفي بالسنوات الماضية دليل على التأهيل الجيد والفاعل لهم، مبينة أن القطاعات تبحث عن الإنتاجية، وبالتالي وجدت في خريجي الحملة مواصفات تؤهلهم للالتحاق في قطاعاتها.
وفي السياق ذاته، ذكرت المدير العام لجمعية البناء البشري عواطف السلمان ان ما يميز الدفعة الحالية عن سابقاتها دخول شركاء جدد يؤمنون بتوفير حقوق متساوية للأشخاص من ذوي الإعاقة مع اقرانهم من الاصحاء.
وأكدت السلمان استعداد إدارة التأهيل المهني التابع للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدءا من العام المقبل لاستقبال ما يتجاوز 200 منتسب بتخصصات مختلفة ضمن بمناهج معتمدة ومعايير الدولية تتواءم مع مهاراتهم المتفاوتة بما في ذلك الاعاقات الذهنية وصعوبات التعلم.

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