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مساجد الكويت أقامت صلاة الخسوف ودعت لأهل غزة

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبو السعود
أقامت مختلف مساجد البلاد صلاة خسوف القمر امتثالا لسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولهجت الألسن بالدعاء بأن يكشف الله البلاء عن الأمة، وأن ينصر اخواننا في فلسطين على العدو الصهيوني الغاشم.
وكان وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد بدر تركي العتيبي قد وجه في تعميم اصدره مديرو إدارات مساجد المحافظات لتنظيم إقامة صلاة الخسوف مساء أمس الأول السبت في عدد من مساجد البلاد وبلغ عددها 95 مسجدا بمختلف المحافظات.
وجاء في التعميم الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم». متفق عليه. ووجه التعميم مع التوقعات بمشيئة الله تعالى بخسوف القمر جزئيا في الكويت مساء السبت، وعملا بالسنة المطهرة، بإقامة صلاة الخسوف في الساعة الحادية عشرة مساء، مع ضرورة دعوة جمهور المصلين بالمساجد، كما حدد التعميم المساجد التي يتم فيها إقامة صلاة الخسوف.

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