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الساير جهود إنسانية كبيرة للجنة الدولية للصليب الأحمر

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أشاد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي د.هلال الساير بالجهود الانسانية والاغاثية للجنة الدولية للصليب الاحمر وايصال المساعدات لمستحقيها.
واكد الساير، في تصريح لـ «كونا» عقب استقباله رئيس البعثة الإقليمية للجنة في دول مجلس التعاون الخليجي مامادو سو، اهتمام الجمعية بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية، لاسيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما فيه مصلحة الإنسانية.
وقال ان اللقاء تناول علاقات التعاون الوثيقة بين الجانبين وآفاقها المستقبلية، اضافة إلى بحث أطر تعزيز العمل الإنساني الدولي ودعم الأنشطة المشتركة استجابة للأزمات والكوارث الإنسانية في المنطقة.
واضاف انه تم تقديم شرح مفصل عن جهود الكويت في دعم الاشقاء في قطاع غزة وما يتعرضون له من اعتداءات اسرائيلية تتطلب التدخل الدولي والمنظمات الانسانية لوقفها وفتح المعابر لايصال المساعدات الانسانية.
من جانبه، قدم مامادو سو استعراضا للجهود التي تقوم بها اللجنة الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية الفورية المخطط لها والاحتياجات الملحة لأهالي قطاع غزة.

MENAFN29102023000130011022ID1107326319

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