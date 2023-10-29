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السكنية تستعرض تجربتها في عمان

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تشارك المؤسسة العامة للرعاية السكنية في الأسبوع الإسكاني الخليجي الأول بسلطنة عُمان والذي يأتي تزامنا مع مجموعة فعاليات «أكتوبر العمران» خلال الفترة بين 29 و31 أكتوبر الجاري.
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة أصدر قرارا بتشكيل وفد الكويت برئاسة مدير عام المؤسسة بالتكليف م.راشد العنزي ونائب المدير العام لشؤون التخطيط والتصميم م.ناصر خريبط ونائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي للمشاركة في فعاليات الاجتماع 21 للجنة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في سلطنة عُمان. وأضافت: سيقوم الوفد باستعراض التجربة الكويتية في توفير الرعاية السكنية والخدمات الالكترونية والتحول الرقمي فيها من خلال تطبيق سهل الحكومي وخدمات chatbot.

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