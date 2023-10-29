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هيئة الخدمة الوطنية العسكرية استقبلت الدفعة 50 المجندين

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح امس الدفعة 50 المجندين، وذلك بعد أن أتم المجندون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بهيئة الخدمة الوطنية العسكرية، موزعين حسب عنوان السكن بعد أن تلقوا رسائل وإشعارات عبر تطبيق (هويتي) بالمستندات المطلوبة والمواقع المحددة عند الالتحاق مقسمين على المعاهد التالية (معهد القوة البحرية، معهد الدفاع الجوي، معهد الحرس الأميري، معهد الخدمة الوطنية العسكرية، معهد القوة البرية).
وكان في استقبال المجندين لحظة دخولهم ضباط وضباط صف وأفراد هيئة الخدمة الوطنية العسكرية، الذين قاموا بدورهم بتنظيم عملية الدخول، وإنهاء كل الإجراءات المتعلقة بالالتحاق بالخدمة العاملة.
هذا، وقد اتخذت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية كل الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المجندين، من خلال إعداد برامج تدريبية وتأهيلية تمكنهم من اجتياز هذه المرحلة والانخراط في العمل بالخدمة الميدانية بعد ذلك، حيث ان مدة الخدمة العاملة للمجندين هي سنة ميلادية تنقسم إلى قسمين: دورة مدتها شهران من دون مبيت يتم من خلالها تدريب وتعليم المجندين مختلف العلوم والمهارات العسكرية، والقسم الثاني: عشرة أشهر يؤديها المجند في لواء الخدمة الوطنية العسكرية/11 وسوف تعقد دورات تأهيلية، وذلك حسب الخطة التدريبية المعتمدة لهيئة الخدمة الوطنية العسكرية.

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