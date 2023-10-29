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إقلاع الطائرة الكويتية السادسة لإغاثة غزة

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقلعت صباح امس الطائرة الإغاثية السادسة التابعة للقوة الجوية ضمن الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة وعلى متنها 40 طنا من المواد الغذائية وسيارتا إسعاف وجرافة و80 جهازا للطاقة الشمسية. وجاءت هذه المبادرة من جمعية السلام للأعمال الإنسانية والإغاثية والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والدفاع انطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة الأشقاء في غزة. يأتي ذلك بأوامر سامية من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.
ويمضي الجسر الجوي الكويتي في تسيير الطائرات الإغاثية بشكل متواصل ويومي بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

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