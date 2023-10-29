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ندوة الموقف العربي والغربي من حرب الإبادة على غزة إسرائيل تمارس جرائم حرب ويجب محاكمتها

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ثامر السليم
عقد مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، ندوة تحت شعار «الموقف العربي والغربي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة» بمشاركة كل من استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.عبدالله الشايجي، واستاذ كلية التربية الأساسية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي د.علي السند، وأدار الندوة رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت د.علي الكندري، في قاعة الخطوط الجوية الكويتية بكلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بالحرم الجامعي في الشويخ.
بداية، استنكر د.عبدالله الشايجي حرب الابادة التي تحدث امام العالم جميعا على الهواء مباشرة من خلال المجازر التي ترتكب والجرائم التي تحدث في كل دقيقة مع ارتفاع عدد الشهداء، مستغربا عدم محاولة ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية الي المحاصرين في غزة.
واشار الي ان الولايات المتحدة الأميركية استخدمت حق الفيتو مرتين في مجلس الامن من اجل عدم إيقاف النار بحجة ان هذا الامر سيستفيد منه حماس وهذا لأول مرة تكشر أميركا عن انحيازها مع العدو الصهيوني.
وبين ان «حماس» لا تتحمل مسؤولية ما حدث وفق القانون الدولي واتفاقية جنيف تعطي الحق للمحتل الدفاع عن ارضه والمقاومة، مؤكدا ان محاولة اسرائيل صبغ الشرعية لها من خلال تكرار ان «اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها» فإن هذه المفاهيم مغلوطة، حيث لم تكن اسرائيل موجودة في عام 1947 بل ان الفلسطيني له الحق في الدفاع عن نفسه.
وكشف عن ان حكومة نتنياهو تترنح وانه قد انتهى سياسيا، وذلك لفشل حكومته امنيا وعسكريا واستخباراتيا، وكذلك ثبت للناخب الاسرائيلي كذب مقولة الجيش الذي لا يقهر، مثمنا الدور الكويتي من القضية الفلسطينية والذي اثبتت للعالم اجمع انها ترفض كل اشكال التطبيع، وكذلك الفزعة للشعب الكويتي وحملة المقاطعة والتصدي بأي طريقة كانت.
من جانبه، وصف د.علي السند الموقف العربي من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة بالضعيف.
ولفت الى ان القمة الاخيرة التي عقدت اجمعت على قضية التهجير بشكل عام، حيث خلت تلك البيانات من حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مؤكدا ان الموقف الغربي اجمع على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها، في المقابل فإن الموقف العربي لم يتطرق إلى مقاومة الشعب الفلسطيني او حتى التلويح باستخدام أي ورقة ضغط على اسرائيل.

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