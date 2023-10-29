نائب وزير الخارجية استقبل السفير الألباني

نائب وزير الخارجية استقبل السفير الألباني
التاريخ
10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جـــراح جـابـــر الأحمد أمس الأحد سفير جمهورية ألبانيا سايمير بـــلا بمنـاسـبــة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.
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