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نائب وزير الخارجية استقبل السفير الألباني

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جـــراح جـابـــر الأحمد أمس الأحد سفير جمهورية ألبانيا سايمير بـــلا بمنـاسـبــة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.

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