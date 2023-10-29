بالفيديو جناح الكويت وجهة الزوار في إكسبو الدوحة للبستنة



ندى الديباشي: جناح الكويت يغطي جميع المحاور التي نصت عليها شروط المشاركة في إكسبو الدوحة جدول زمني على مدى 6 أشهر لبرامج ومحاضرات وورش عمل لمتخصصين في البيئة الكويتية

دارين العلي - الدوحة

يحظى جناح الكويت في إكسبو الدوحة للبستنة تحت عنوان«نحو الاستدامة» باهتمام كبير من قبل الزوار حتى صنف من بين الأجنحة الأكثر زيارة وفقا لإحصائيات أجرتها الإدارة العامة للإكسبو.

ويتميز جناح الكويت الذي يشارك ضمن 80 دولة بالتصاميم الجاذبة والمتنوعة كنموذج لمساعي البلاد في مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة، وذلك بأسلوب فني مزج الطبيعة بالتكنولوجيا والابتكار ما جعل منه من أفضل الأجنحة المنافسة في إكسبو الدوحة.

محتوى الجناح

«الأنباء» وخلال زيارتها للجناح، تحدثت مع مدير جناح الكويت م.ندى الديباشي، حيث أكدت أهمية تواجدنا في محفل كهذا، لافتة الى انه يغطي المحاور الأربعة التي نصت عليها شروط المشاركة في اكسبو الدوحة وهي التكنولوجيا والابتكار والتنمية المستدامة والزراعة الحديثة والوعي البيئي. وشددت على ان الكويت قامت بتغطية المحاور الأربعة عبر مناطق متعددة في جناحها، حيث خصصت المنطقة الأولى للتنمية المستدامة، حيث تتم فيها إعادة تدوير المياه واستخدامها في ري النباتات، ومنطقة المتحف الاسطواني الذي خصص للوعي البيئي بعرض الكائنات الفطرية والنباتات الموجودة في الكويت بهدف توعية الزائرين وتثقيفهم حول الحياة الفطرية في الكويت.

أما المحاور الأخرى المتعلقة بالزراعة الحديثة فلفتت الديباشي الى تخصيص ركن خاص لمجسم أبراج المياه في البلاد والذي يجسد الزراعة العمودية، وذلك لتوعية الطلبة بأهمية الزراعة واطلاعهم على البذور والنباتات في الكويت وإفساح المجال أمامهم لزراعة الشتلات.

وأوضحت ان الجناح خصص مبنيين لتقديم العروض والمحاضرات وتنظيم ورش العمل الذي سيشارك فيها متخصصون من الجهات المعنية في البستنة في البلاد.

فريق العمل

وتحدثت الديباشي عن فرق العمل التي تقوم بمتابعة التفاصيل بهدف إنجاح جناح الدولة في الدوحة والتي قسمت إلى عدة فرق منها المسؤولة عن متابعة التشغيل وعن المحتوى العلمي والفريق الإعلامي بالإضافة الى الفريق الخاص باستقبال الزوار ومرافقتهم وتعريفهم على ما يتضمنه الجناح وأركانه بهدف تثقيفهم بالحياة الفطرية في الكويت وجهودها المبذولة في مجال الاستدامة ومكافحة التصحر.

ولفتت إلى ان الجناح افتتح في الثاني من أكتوبر وسيستمر على مدى 6 أشهر، حيث تم التخطيط لعدد كبير من البرامج التي سيشهدها الجناح للزوار والرواد ضمن جدول بمشاركة من جهات الدولة المختلفة كمعهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت وبمشاركة من المزارعين وطلبة الجامعة الذين سيقومون بتقديم عدد من المحاضرات والورش التوعوية والتفاعلية وسيتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالجناح.

وأضافت: نطمح الى ان نعكس صورة الكويت بأفضل الأساليب فيما يتعلق بمساعيها الجادة نحو بيئة أفضل وذلك بزيادة الوعي البيئي بأهمية الزراعة والبستنة والبيئة المستدامة ونشر هذه الثقافة التي تحتاجها بيئاتنا.

زوار الجناح: رقي وتميز وتكنولوجيا مبهرة

وتنوع زوار ورواد جناح الكويت ما بين الفئات العمرية ومن مختلف الجنسيات، حيث أبدوا إعجابهم بما يقدمه الجناح من فعاليات، بالإضافة الى تصاميمه اللافتة والجاذبة، حيث بات الجناح من الأجنحة الأكثر زيارة خلال منذ افتتاح إكسبو الدوحة في الثاني من أكتوبر وفق إحصائيات إدارة الاكسبو.

إلى ذلك، أعرب عدد من الزوار عن رضاهم وإعجابهم بما رأوه عقب جولة على أركان الجناح برفقة متخصصين من الفرق العاملة على استقبال الزوار، حيث قالت هبة حمدون من سورية: إن جناح الكويت من أجمل الأجنحة ويتميز بالرقي والترتيب والتنظيم، لافتة إلى ان مساعي التخضير واضحة جدا من خلال الجناح.

ولفتت إلى ان أبرز ما يتميز به الجناح هو طريقة تصميم العلم على مداخل الجناح، كما ان الشاشات اللولبية والإضاءة المتميزة أضفت على الجناح عنصر الإبهار الذي يخدم هدف الجناح بتعريف الزوار بجهود الكويت في الحفاظ على الطبيعة باستخدام الوسائل التكنولوجية.

بدوره، قال فادي خليل ان جناح الكويت مقارنة بالأجنحة الأخرى يعتبر من الأقوى كونه يتحدث عن تفاصيل وتقنيات متعلقة بالبستنة والتنمية المستدامة، لافتا إلى نقل تجارب تدوير المياه والتقنيات الحديثة في هذا الشأن جعل من الجناح جاذبا للمهتمين.

وأوضح ان فريق العمل المتخصص باستقبال الزوار مهتم جدا بإيصال المعلومة للزائر، حيث يقومون بتعريف الزوار على أهمية ما تقوم به بلادهم، كما انهم يحاولون إيصال الأفكار الى الأطفال بأسلوب مناسب.

الهدف من مشاركة الكويت بـ«الإكسبو»

تهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على جهود الجهات المختلفة بالكويت في مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي ونشر الوعي البيئي والوصول إلى الاستدامة البيئية وذلك عن طريق رفع مستوى الوعي حول التحديات والحلول المحتملة بالتصحر وتعزيز الممارسات المستدامة لمكافحة هذه المشكلة. كما يهدف إلى إبراز جهات الدولة المختلفة في إعادة تأهيل التربة والتخضير وإبراز جهود الدولة في وضع القوانين والتشريعات ونشر الوعي البيئي وإبراز الأبحاث العلمية والابتكارات المختلفة التي تسهم في مكافحة التصحر والاستدامة البيئية وتوعية الجمهور والزوار بجهود الدولة في مجال التخضير والاستدامة البيئية ومكافحة التصحر، وذلك عبر تنظيم أنشطة ومحاضرات وفعاليات للزوار تصب في موضوع الإكسبو وتسهم في نشر الوعي بجهود الدولة في مكافحة التصحر والحفاظ على البيئة والسعي نحو الاستدامة.

الكندري: ردود فعل المسؤولين والزوار على جناح الكويت تثلج الصدر

أكدت المفوض العام لجناح الكويت في إكسبو الدوحة م.سميرة الكندري ان ما أبداه الحضور والزوار إلى الجناح خلال فترة تواجدها في الدوحة سواء من الشخصيات العامة والمسؤولين او الرواد يثلج الصدر، لافتة الى انه على قدر الجهود التي بذلت لإخراج صورة الكويت بالصورة التي تليق بها وبوقت قياسي.

ولفتت إلى ان البرامج المخصصة للاكسبو والتي ستستمر لمدة 6 أشهر ستعكس عمل الكويت الجاد في سبيل بيئة صحية ومساعيها في زيادة حجم المحميات الطبيعية البرية والبحرية وكذلك ستعكس جهود ومشاريع جميع الجهات المعنية والموجودة على أرض الواقع والتي تهدف الى بيئة سليمة وصحية وخضراء مستدامة.

مدير الغابات في البوسنة: جهود الكويت في التخضير تظهر جلية من خلال جناحها

تميز جناح الكويت جعله مقصدا لعدد من ممثلي الدول المشاركة في الاكسبو ومسؤولي الأجنحة فيها، حيث شهد توافد عدد من مديري ومفوضي الأجنحة الأخرى للاطلاع على ما تقدمه الكويت من محتوى لتجسيد جهودها نحو بيئة أفضل.

ومن بين الزوار خلال تواجد «الأنباء» في الجولة كان مدير عام الغابات في البوسنة والهرسك فلدان هايتس الذي عبر عن إعجابه الشديد بما تقدمه الكويت في جناحها والذي يعكس ما تقوم به على أرض الواقع، لافتا إلى ان البوسنة والهرسك من الدول الخضراء التي يوجد لديها الكثير من الأشجار والغابات ولكنها طبيعية دون تدخل البشر في مقابل ان الكويت كونها دولة صحراوية فإنها تبذل الجهود الكبيرة في التخضير وإيجاد المحميات الخضراء وتستثمر الأموال والجهود لكي تكون مساندة للبيئة وهذا الأمر غاية في الأهمية وكذلك يرفع من شأن الكويت كدولة مهتمة بالشأن البيئي ومكافحة التصحر.

ودعا المعنيين في الكويت لزيارة البوسنة والهرسك للاطلاع على البيئة هناك، لافتا الى ان بلاده تنتج العديد من الشتلات والنباتات التي يمكن ان تساهم في مسيرة التخضير في الكويت.

محتويات جناح الكويت

٭ المتحف الأسطواني: ويستعرض هذا المتحف المحميات والحياة الفطرية لدى الكويت مع شرح مبسط للزوار من قبل متخصصين في هذا الشأن

ويتميز الجناح بالمنطقة التفاعلية للزراعة وورش العمل الخارجية المخصصة للأطفال والتي تهدف إلى توعية جيل الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة

٭ منطقة الزراعة والنمو: يتم في هذه المنطقة زراعة مختلف النباتات لتكون تجربة نمو تفاعلية يشاهدها الزوار خلال فترة 6 أشهر وتختلف النباتات التي ستتم زراعتها باختلاف المواسم

٭ تم نقل تجربة الكويت بإعادة تأهيل التربة عن طريق تصميم واحة الكويت بشكل مصغر في جناح دولة الكويت لإتاحة الفرصة لزوار لتجربة زيارة الواحة من خلال الجناح والتفاعل معها

٭ منطقة العرض والجلوس الخارجية: تم استيحاء تصميم المظلة من أبراج المياه بدولة الكويت

٭ تطبيق أطلس المحميات الطبيعية: يقوم الأطلس بعرض المحميات الطبيعية الموجودة بالكويت التي تمثل 11.64% من مساحة الكويت الكلية ومن خلال هذا التطبيق يمكن التعرف على بعض نباتات والطيور الموجودة في محميات مختارة بدولة الكويت المختلفة بتجربة تفاعلية.