الداخلية يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرته البلاد

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن قطاع شؤون الإقامة انه بعد 3 أشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاؤها تلقائيا.
كما يمكن للمواطن التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق «سهل» أو من خلال مراجعة إحدى ادارات شؤون الاقامة، اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها امس ان هذه الخدمات جاءت بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تيسيرا للمواطنين.
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