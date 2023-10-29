Monday, 30 October 2023 07:45 GMT

الداخلية يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي بعد 3 أشهر من مغادرته البلاد

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن قطاع شؤون الإقامة انه بعد 3 أشهر من مغادرة العامل المنزلي للبلاد يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20)، دون الحاجة للانتظار 6 أشهر ليتم إلغاؤها تلقائيا.
كما يمكن للمواطن التقديم على خدمة إلغاء إقامة العامل عبر تطبيق «سهل» أو من خلال مراجعة إحدى ادارات شؤون الاقامة، اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان صادر عنها امس ان هذه الخدمات جاءت بتوجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، تيسيرا للمواطنين.

MENAFN29102023000130011022ID1107326312

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث