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وزير الدفاع يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بالمكلفين بالخدمة العسكرية

10/29/2023 11:30:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة في وزارة الدفاع بسرعة العمل على إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف (المكافآت والبدلات) الخاصة للمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، تمهيدا لصرفها وذلك وفقا للشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وتأتي توجيهات الشيخ أحمد الفهد بصرف هذه المكافآت والبدلات تشجيعا وتحفيزا لأبنائه المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، ولتحقيق الاستفادة والمنفعة لهم أثناء فترة أدائهم واجبهم الوطني المقدس، والذي يهدف إلى إعدادهم وتأهيلهم لخدمة وطنهم والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

MENAFN29102023000130011022ID1107326311

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