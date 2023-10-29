وزير الدفاع يوجه بسرعة إنهاء إجراءات صرف المكافآت والبدلات الخاصة بالمكلفين بالخدمة العسكرية

(MENAFN
- Al-Anbaa) وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد الجهات المختصة في وزارة الدفاع بسرعة العمل على إنهاء كل الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بصرف (المكافآت والبدلات) الخاصة للمكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، تمهيدا لصرفها وذلك وفقا للشروط والضوابط المنظمة في هذا الشأن.
وتأتي توجيهات الشيخ أحمد الفهد بصرف هذه المكافآت والبدلات تشجيعا وتحفيزا لأبنائه المكلفين بالخدمة الوطنية العسكرية، ولتحقيق الاستفادة والمنفعة لهم أثناء فترة أدائهم واجبهم الوطني المقدس، والذي يهدف إلى إعدادهم وتأهيلهم لخدمة وطنهم والدفاع عنه وحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.
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