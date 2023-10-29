الكويت الحرب على غزة انتقامية

MENAFN - Al-Anbaa) أسامة ديابأكد وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله موقف الكويت المبدئي والثابت منذ ستة عقود الداعم للقضية الفلسطينية. وأضاف أن الكويت «ضد التطبيع ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 ووفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية»، مشددا في الوقت ذاته على الموقف الكويتي الراسخ والثابت في هذا الشأن.

وقال ان اليوم (أمس) هو الـ 23 من الحرب على قطاع غزة «ونحن نشهد حربا انتقامية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

في هذه الأثناء، حذرت وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة، من انهيار «النظام العام» في قطاع غزة نظرا لبطء دخول المساعدات الإنسانية وتعرض بعض مستودعاتها للنهب، كما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن الوضع في قطاع غزة «يزداد يأسا ساعة بعد ساعة»، مجددا الدعوة إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» و«وقف هذا الكابوس».

وقد كثف الجيش الإسرائيلي غاراته وقصفه لغزة، وأعلن زيادة عديد قواته ومدى عملياته داخلها، فيما أعلنت كتائب «القسام» التابعة لحماس أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والمضادة للدروع مع القوات الإسرائيلية المتوغلة شمال غرب غزة.

وذكرت أن عناصرها نفذوا عملية إنزال خلف خطوط تمركز الجيش الاسرائيلي، قرب معبر إيريز، وخاضوا اشتباكات ودمروا آليات عسكرية.





وزير الخارجية: الكويت ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الـ 1967 اشتباكات عنيفة شمال غزة.. والدمار يتسع في القطاع



