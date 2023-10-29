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إجراءات استخراج تصريح بتوصيل المرافق للمبانى

10/29/2023 11:25:24 PM
(MENAFN- Youm7) تتيح المراكز التكنولوجية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين خدمة استخراج تصريح بتوصيل المرافق للمباني، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق) وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:



طلب تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.

-رسم كروكي من المرفق (كهرباء – مياه – غاز).



طلب تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرز زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محرراً عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.



طلب تصريح حفر بتوصيل مرافق للمباني الجديدة

-صورة العقد.

-صورة فوتوغرافية للعقار.

-صورة بطاقة الرقم القومي.

-شهادة صلاحية لمنى الإشغال.

-كروكي رخصة المباني أو عدد 2 كشف مشتملات لأخر فترتين.














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